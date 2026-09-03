குட்டிக்கதைகள் வேண்டாம்; முதல்வரிடம் முறையான பதில் வேண்டும் - சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற 6 மாத காலம் அவகாசம் வேண்டும் என்று சொல்லலாம், ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட அவகாசம் கேட்பது ஏன்? என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : September 3, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: முதல்வரின் பதிலுரையில் தேவையில்லாத குட்டிக்கதைகளை சொல்லாமல், குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விவாதத்தில் இன்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "அனைத்து தரப்பு மக்கள் மீதும் வழக்குபோடும் தவெக அரசு, பாஜக தலைவர்கள் மீது எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. எங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம், அவர்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா? பாஜக அடித்தால் வெளியே சொல்லக்கூடாது என்ற நிலையில் ஆளும் அரசு இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் ஜனநாயக ரீதியாக நடைபெறும் போராட்டங்களை அரசு முடக்க நினைக்கிறது. கடற்கரைக்கு பூட்டு போட்ட முதல் அரசு தவெக அரசுதான். அனிதா நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. முதல்வரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய காவல்துறை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் செயல்படுகிறது.
பெரியார் கொள்கையைப் பின்பற்றும் அரசு என்று கூறிக்கொள்ளும் தவெக அரசு, திராவிடர் கழகத்தின் வாகனப் பேரணியைத் தடுத்துள்ளனர். கடந்த 15 நாட்களாக நாங்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளோம். அதற்கான பதிலை முதல்வர் அளிக்கவில்லை. ஒரு துறையைச் சார்ந்த கேள்விக்கு மற்றொரு துறை அமைச்சர் பதில் அளிக்கிறார்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர், "அமைச்சரவை என்பது கூட்டு பொறுப்பு. யார் வேண்டுமானாலும் பதில் சொல்லலாம்" என்றார்.
அப்போது பேசிய அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கொச்சைப்படுத்திப் பேசுகிறார்" என்றார்.
இதன் பிறகு பேசிய உதயநிதி, "உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பேசப்போகிறார் என்று கூறியுள்ளீர்கள். எனவே, என் பேச்சை முடித்துக்கொள்கிறேன். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற 6 மாத காலம் அவகாசம் வேண்டும் என்று சொல்லலாம். ஆனால் சட்டம்-ஒழுங்கை சரிசெய்ய கால அவகாசம் கேட்க முடியாது. முதல்வரின் பதிலுரைக்கு இன்னும் 3 நாட்கள் உள்ளன. நன்றாகத் தயாராகி வாருங்கள்" என்றார்.
அதற்கு சபாநாயகர், "முதல்வர் அமைதியாகக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் அனைத்திற்கும் தயாராகத்தான் வந்திருக்கிறார். திங்கள்கிழமை பதிலுரை வழங்குவார்" எனக் கூறினார்.
இதற்கு பதில் அளித்த உதயநிதி, "அவர் ஏற்கனவே தயாராக இருந்தால் இப்போதே பதில் சொல்லட்டும். அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். தயாராகிவிட்டு வாருங்கள். நாங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் தாருங்கள். கடந்த ஆட்சியில் எங்கள் முதல்வர் (ஸ்டாலின்) சரியான தரவுகளுடன் பதில் அளித்துள்ளார். ரீல்ஸ் கண்டென்ட் இல்லாமல், சம்பந்தமில்லாத குட்டிக் கதைகளை சொல்லாமல், முதல்வர் நேரடியாக பதில் அளிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளிக்கையில், "அவர் தயாராக இருந்ததால்தான் நீங்கள் எதிர் வரிசையில் இருக்கிறீர்கள். யாரும் உபதேசம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்றார்.