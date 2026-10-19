31 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்தும் விடிவதற்குள் தேங்கிய நீரை வெளியேற்றி விட்டோம்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பெருமிதம்
"எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் அறிவுறுத்தி உள்ளார். இதற்காக கடந்த 3 மாதங்களாக பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளோம்" என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
Published : October 19, 2026 at 10:11 PM IST
சென்னை: சென்னையில் திடீரென 31 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்த போதிலும் விடிவதற்குள் மொத்த நீரையும் வெளியேற்றிவிட்டோம் என்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி, இரு தினங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் பலத்த மழை பெய்தது. தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை பெய்வதற்கான வானிலை முன்ன்றிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்து, அமைச்சர் செங்கோட்டையன், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எழிலகத்தில் இருந்தபடி, மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார். அப்போது, மழைக்கால பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கான ஆலோசனகளை அவர் வழங்கினார்.
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அதனை தொடர்ந்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "முதல்வர் விஜய்யின் ஆலோசனையின்படி, மழைப்பொழிவின் அளவை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அரசு உயரதிகாரிகள் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள்.
நேற்று(அக்.18) பெய்த மழையில் கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் 6.2 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி இருக்கிறது. நீலகிரியில் 3 சென்டிமீட்டர் மழைதான் பதிவாகி இருக்கிறது. கோவை, நீலகிரியில் மழைப்பொழிவு குறைவாகவே இருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர்களின் குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.
ஒவ்வொரு நாளும் மழை நிலவரம் குறித்து பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் ஆய்வு செய்து, உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
திடீரென்று 31 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்த போதிலும், மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு உடனுக்குடன் நிவாரண பணிகளை செய்து முடித்தோம். இதை ஆய்வின்போது, முதல்வரே பாராட்டினார்.
31 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்த போதிலும், காலைக்குள் அதனை வெளியேற்றி உள்ளோம். எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் அறிவுறுத்தி உள்ளார். இதற்காக கடந்த 3 மாதங்களாக பல்வேறு ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம்.
முதல்வரின் அறிவுறுத்தலின்படி 15 மண்டலங்களில் 7 அமைச்சர்கள் தலைமையில் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சென்னையில் பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டு வருகிறார்.
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நவம்பர் முதல் வாரத்திற்கு பிறகுதான் சூப்பர் எல்-நினோவின் தாக்கம் என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்கின்றன. அப்போது இயற்கை மாற்றங்கள் இருக்கும் என்பது அறிந்ததே.
இயற்கையை யாராலும் வெல்ல முடியாது. ஆனால், இயற்கையில் இருந்து மக்களை காப்பதற்கு முதல்வர் விஜய், கடுமையாக பணியாற்றி வருகிறார்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.