திமுகவுக்கு ரூ.500 கோடி நன்கொடை கொடுத்தோம்; உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனத்திற்கு ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் பதில்
இந்தியாவில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு தேர்தல் நிதி அளித்துள்ளோம் என்பதை வெளிப்படையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளதாக சார்லஸ் மார்டின் தெரிவித்தார்.
Published : April 13, 2026 at 7:53 PM IST
சென்னை: திமுகவுக்கு ரூ.500 கோடி நன்கொடை கொடுத்துள்ளதாக லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் தலைமையிலான லட்சிய ஜனநாயக கட்சி, புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. சார்லஸ் மார்டினின் தாயார் லீமா ரோஸ், அதிமுக சார்பில் லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். லால்குடியில் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தபோது, லீமா ரோசின் குடும்ப சொத்து குறித்து விமர்சித்தார்.
இந்நிலையில், ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தங்கள் குடும்பத்தின் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளித்தார்.
அப்போது,"புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிந்து, தேர்தல் முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கிறோம். லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிடும் எனது தாயார் லீமா ரோஸ் குறித்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவர் சரியான புரிதல் இல்லாமல் பேசி வருகிறார்.
திமுக எங்களிடம் 500 கோடி ரூபாய் வாங்கி உள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும், உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் இது நன்கு தெரியும். எங்கள் குடும்ப சொத்து விவரத்தை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் சொல்லி இருக்கிறோம். எங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.24,000 கோடி வருமானம் வருகிறது. ரூ.7,000 கோடி வரி செலுத்துகிறோம். ஆனால், முதல்வர் தனது சொத்து மதிப்பு வெறும் 3 கோடி ரூபாய் என்றும், தன்னிடம் சொகுசு கார் இல்லை என்றும் கூறுகிறார். இதை யாராவது நம்புவார்களா?
திமுக மட்டுமல்ல அனைத்து கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் நன்கொடை கொடுத்துள்ளோம். திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்குத்தான் தேர்தல் நிதி பத்திரமாக அதிக நன்கொடை அளித்துள்ளோம். நாங்கள் எந்தக் கட்சிக்கு எவ்வளவு தேர்தல் நிதி அளித்துள்ளோம் என்பதை வெளிப்படையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளோம். லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிடும் எனது தாயாரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கிப் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிப்பது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "புதுச்சேரியில் கூட்டணியில் சேருமாறு பாஜக எங்களை மிரட்டவில்லை. புதுச்சேரியில் திமுகவிற்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இடையே இப்போதும் மோதல் நடந்து வருகிறது. தமிழகத்திலும் திமுக, காங்கிரஸ் இடையே மோதல் போக்கு நீடிக்கிறது. புதுச்சேரியில் தவெக 1 அல்லது 2 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கட்சியில் இருப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பது எங்களுக்குத்தான் தெரியும். அது எங்கள் தனிப்பட்ட விஷயம். உதயநிதி ஸ்டாலின் அடிக்கடி துபாய் சென்று விடுவார். அவரை நம்பி எப்படி ஆட்சியை கொடுக்க முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரியில் திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பிளவு?
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஆதரிப்பார்கள் என்று ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின், ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் தெரிவித்தார். நம்முடைய கேள்விக்கு அவரின் பதில் வருமாறு,
புதுச்சேரியில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் வெற்றி வாய்ப்பு எவ்வாறு உள்ளது?
புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி வலுவான கூட்டணியாக அமைந்து விட்டது. ஆனால் திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணியின் தலைவர்கள் சண்டைப் போட்டுக் கொள்கின்றனர். ஒரே கூட்டணியில் இருந்தாலும் 5 தொகுதிகளில் அவர்கள் தனித்தனியாக போட்டியிடுகின்றனர். புதுச்சேரிக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வந்த காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியும், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் தனித்தனியாக பிரச்சாரம் செய்தனர். அதில் இருந்தே அவர்களுக்குள் எந்த அளவிற்கு ஒற்றுமை உள்ளது என்பது தெரிகிறது.
புதுச்சேரியில் 91% வாக்குப்பதிவுக்கு விஜய் வருகை காரணமா?
வாக்காளர் பட்டியலை எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் திருத்தம் செய்தததுதான் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்தற்கு முதல் காரணம். ஒரு லட்சம் போலி வாக்களர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். விஜய் வருகை மற்றும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் வருகையால் முதல்முறை வாக்களர்கள் தங்கள் வாக்கை வீணாக்காமல் வாக்களித்துள்ளனர்.
எஸ்.ஐ.ஆரை திமுக எதிர்த்ததை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
கள்ள ஓட்டு போடமுடியாது என திமுகவினர் வருத்தப்பட்டனர். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடும் காெளத்தூர் தொகுதியில் இருந்து பல போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதால் திமுகவினர் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
புதுச்சேரியில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள விசிக தனியாக போட்டியிடுகிறதே?
புதுச்சேரியில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தனியாக போட்டியிட்டனர். அதில் இருந்தே அவர்களின் ஒற்றுமை தெரிகிறது. அவர்கள் விருப்பப்பட்டு கூட்டணியில் இல்லை. வேறு வழியில்லாமல் கூட்டணியில் தொடர்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள முரண்களை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
கூட்டணியில் ஒற்றுமை இருந்தால்தான் மக்கள் வாக்களிக்க விரும்புவார்கள். எனவே, தங்கள் ஓட்டு வீணாகி விடக்கூடாது என கருதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் வாக்களிப்பர்.
புதுச்சேரியில் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வென்றால், துணை முதலமைச்சர் பதவி கேட்பீர்களா?
துணை முதலமைச்சர் பதவியில் விருப்பமில்லை. ஏதாவது ஒரு துறைக்கு அமைச்சராக பொறுப்பேற்று அந்த துறையில் எனது திறமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன்.
புதுச்சேரியில் மதுக் கடைகள் அதிகம் இருப்பதால், மது குடிப்பது அதிகரித்துள்ளது. இதை குறைக்கும் திட்டம் உள்ளதா?
பழச்சாறுகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஆர்கானிக் மது வகைகள், பனை மரத்தில் இருந்து வரும் கள் போன்ற இயற்கை பானங்களை அதிகாிக்கச் செய்ய வேண்டும். தற்பொழுது உள்ள மதுவகைகளில் ஸ்பிரிட், கெமிக்கல் உள்ளதால் உடல் நலன் பாதிக்கப்படுகிறது. இயற்கை மதுபான வகைகள் அதிகரிக்கும்போது விவசாயிகளுக்கும் பயன் கிடைக்கும். அதற்கான சூழலை உருவாக்க திட்டமிட்டு வருகிறோம்.
லாட்டரியை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்காக மார்டின் குடும்பத்தினர் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர் என்ற துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் குற்றச்சாட்டு குறித்து?
நாங்கள் சொந்தப் பணத்தில் தொழில்களை செய்து வருகிறோம். ஆனால், திமுகதான் சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. டாஸ்மாக் முறைகேடு, கனிம வளம், சுரங்க ஊழல் என அனைத்திலும் திமுகவினருக்கு தொடர்பு உள்ளது.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் கதை வசனத்தில் படம் எடுத்தீர்கள்?
இளைஞன் என்ற படத்தை என் தந்தை மார்ட்டினின் நிறுவனம் எடுத்தது. நான் நிறுவனத்தை விட்டு விட்டு அரசியலுக்கு வந்துவிட்டேன். அதனால் நான் நிறுவனம் குறித்து பேச முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வீர்களா?
தமிழ்நாட்டில் எனது தாயாருக்காக கண்டிப்பாக பிரச்சாரம் செய்வேன்.
தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால். நிர்வாகம் எப்படி இருக்கும்?
தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சி அமைந்தால், நிர்வாகம் நன்றாக இருக்கும். மத்திய அரசின் துணையுடன் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, வேகமாக இருப்பதுடன் வெளிப்படைத்தன்மையும் இருக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.