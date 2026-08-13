'எங்களுக்கு நிலம் வேண்டாம்; முதலீடு செய்த பணமே போதும்' - நியோமேக்ஸ் முதலீட்டாளர்கள் கோரிக்கை
இந்த வழக்கு அடுத்தகட்ட விசாரணைக்காக வரும் அக்டோபர் 14 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 9:25 PM IST
மதுரை: 'எங்களுக்கு நிலம் வேண்டாம்; முதலீடு செய்த பணத்தை வழங்கினாலே போதும்' என நியோமேக்ஸ் முதலீட்டாளர் சிவரஞ்சனி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நியோமேக்ஸ் குழுமத்தைச் சேர்ந்த 33 நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த, தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் (NCLT) சென்னை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. என்சிஎல டி-இன் இந்த உத்தரவு நியோமேக்ஸ் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுரையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த நியோமேக்ஸ் முதலீட்டாளர் சிவரஞ்சனி கூறுகையில், "நியோமேக்ஸ் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தவர்களின் தலையில் மதிப்பு குறைவாக உள்ள நிலங்களை கட்டும் நடவடிக்கை நடைபெறுவதாக நாங்கள் கருதுகிறோம். எங்களுக்கு நிலம் வேண்டாம். நாங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை பணமாகவே திரும்ப வழங்கினால் போதுமானது.
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இந்த நிறுவனம் இந்திய அரசின் அனுமதி பெற்ற நிறுவனம் என்ற அடிப்படையில்தான் நாங்கள் முதலீடு செய்தோம். ஆனால் தற்போது வழங்கப்படும் இழப்பீடு எந்த வகையிலும் நியாயமானதாக இல்லை. முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை முழுமையாக திரும்ப வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
நியோமேக்ஸ் குழுமத்தின் 33 நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், விசாரணையின் முடிவுகள் மற்றும் அதனடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு அடுத்தகட்ட விசாரணைக்காக வரும் அக்டோபர் 14 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.