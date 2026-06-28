வெங்கட நாராயணா நியமனம் எங்களுக்கு குறையாக தெரியவில்லை - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் கருத்து
குறைகளை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தால் தொடர்ச்சியாக குறைகள் மட்டுமே கண்டுபிடிக்க நேரிடும் என அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : June 28, 2026 at 5:45 PM IST
கன்னியாகுமரி: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணாவை நியமனம் செய்திருப்பது எங்களுக்கு குறையாக தெரியவில்லை என சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் மக்கள் அதிகமாக கூடும் முக்கிய இடங்களில் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் இன்று (ஜூன் 28) நடைபெற்றது.
அந்தவகையில், பாலவாக்கத்தில் உள்ள அரசு ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற சிறப்பு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமில் கலந்துக் கொண்ட முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கி நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்.
இதேபோல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆசாரி பள்ளம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரியில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெற்றது. இதில், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் கலந்துகொண்டு குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிக அளவு புற்றுநோயால் பொதுமக்கள் பாதிப்படைந்து உள்ளனர். ஆகையால், புதிதாக புற்றுநோய் வராமல் தடுப்பதற்காகவும், ஏற்கனவே புற்றுநோய் உள்ளவர்களுக்கு ஆரம்பகட்ட நிலையிலேயே உரிய சிகிச்சை அளிக்க ஆசாரி பள்ளம் மருத்துவ கல்லூரியில் புதிதாக புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், குறிப்பிட்ட சில காரணங்களால் அந்த மையம் பயன்பாட்டிற்கு வருவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளது. விரைவில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் அந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்" என நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உள்ள மாணிக்கம் தாகூர் எம்பிக்கு பாராட்டுகள். அனுபவமுள்ள நபரை மாநிலத்துக்கான தலைவராக தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம் செய்திருப்பது எங்களுக்கு குறையாக தெரியவில்லை. இதுபோன்று, குறைகளை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தால் தொடர்ச்சியாக குறைகளை மட்டுமே கண்டுபிடிக்க நேரிடும்" என தெரிவித்தார்.