அதிமுகவை நாங்கள் போட்டியாக பார்ப்பதில்லை - தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் கருத்து
எங்கள் தளபதி கால் வைத்தால், அங்கு வெற்றி காணாமல் இருக்க முடியுமா? என தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் நெகிழ்ச்சியாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 5:45 PM IST
கோயம்புத்தூர்: இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதிமுகவை நாங்கள் ஒரு போட்டியாக பார்ப்பதில்லை என தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்றதையடுத்து, கோவை நரசிம்மநாயக்கன்பாளையத்தில் கவுண்டம்பாளையம் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் தவெக தொண்டர்களுடன் இணைந்து பட்டாசு வெடித்தும், பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் கனிமொழி சந்தோஷ் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இந்த வெற்றி எதிர்பார்த்த ஒரு வெற்றி தான். எங்கள் தளபதி கால் வைத்தால், அங்கு வெற்றி காணாமல் இருக்க முடியுமா? அதனால் இந்த மகத்தான வெற்றியை கொண்டாடி வருகிறோம்.
இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு. எங்களை பொறுத்தவரை சட்டமன்ற தேர்தல் வெற்றி கூட இதயத்திற்கு நெருக்கமான வெற்றியாக பார்க்கவில்லை. தற்போது தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகத்தில் வெற்றி பெற்றது அவ்வளவு நெகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இனி தவெகவை அசைக்கவே முடியாது. இனி தமிழகம் முழுவதும் விசில் தான்” என்றார்.
இரண்டு தொகுதிகளிலுமே அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அதிமுகவை நாங்கள் ஒரு போட்டியாக பார்ப்பதில்லை. அங்கிருந்த எம்.எல்.ஏக்கள் இங்கு வந்துள்ளது நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கவே.
தளபதியின் முகத்திற்காகவே வெற்றி கிடைக்கும். இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலும் அதுவே நடக்கும். திமுக இரண்டாவது இடம் பெற்றிருப்பது வளர்ச்சி கிடையாது. தவெக மற்றும் திமுகவிற்கு இடையே மட்டும்தான் போட்டியே, அதைத்தான் இந்த முறையும் நிருபித்துள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.
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தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் கடந்த அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. அதனையடுத்து, இன்று (அக்.9) வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.
இரண்டு தொகுதிகளிலுமே நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற வேட்பாளர்கள், எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த காரணத்தினால் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
தாராபுரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக வெற்றிப் பெற்று, பதவியை ராஜினாமா செய்த தவெகவின் இணைந்த சத்தியபாமா, மீண்டும் தவெக சார்பாக இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு, 9,471 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்றுள்ளார்.
மதுராந்தகத்திலும் அதே போன்று, அதிமுகவின் இருந்து தவெகவில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல் வெற்றிப் பெற்றுள்ளார்.