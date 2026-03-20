பாஜக கூட்டணியில் நீடிக்கிறோம்; சந்தேகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த முதலமைச்சர்!

புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறோம் என முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்திருப்பது சந்தேகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

திருச்செந்தூரில் சுவாமி தரிசனம் செய்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
திருச்செந்தூரில் சுவாமி தரிசனம் செய்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 5:02 PM IST

தூத்துக்குடி: வியூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக உடனான கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறோம் என்று திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்த பின்னர் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தைப் போலவே புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல் களமும் மிகவும் பரபரப்புடன் சூடுபிடித்துக் காணப்படுகின்றது. மேலும், என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி அமையுமா? அமையாதா? என்பதே இப்போது புதுச்சேரி அரசியல் களத்தின் மிகப் பெரிய சந்தேகப் பொருளாக மாறியிருக்கின்றது. சமீபத்தில்கூட பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் மன்சுக் மாண்ட்வியாவுடன் நடக்கவிருந்த பேச்சுவார்த்தையை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ரத்து செய்ததாகவும், அவருடைய நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே கூட்டணி இறுதிச் செய்யப்படும், இல்லையெனில் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிவிடுவோம் என பகிரங்கமாக தெரிவித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.

ஆகையால், என்ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக இடையில் கூட்டணி அமைவதில் இழுபறி நீடிப்பது உறுதியானது. இந்த மாதிரியான சூழலிலேயே தாங்கள் இப்போதும் பாஜக கூட்டணியில் நீடித்து வருவதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரில் அமைந்துள்ள முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் அவர் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

திருச்செந்தூரில் பேட்டியளித்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தின் பிரசித்தி பெற்ற ஆன்மீக சுற்றுலா தளங்களில் இதுவும் ஒன்றாக விளங்கி வருகின்றது. ஆகையால் இங்கு தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் முக்கிய பிரமுகர்கள், சினிமா பிரபலங்களும் இங்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

நேற்றிரவு சுமார் 9 மணியளவில் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்வதற்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வருகை தந்திருந்தார். தொடர்ந்து, கோயிலுக்குள் சென்ற அவர் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை, சண்முகர், பெருமாள், சத்ரு சம்ஹார மூர்த்தி, தட்சிணாமூர்த்தி என அனைத்து பரிவார தேய்வங்களையும் தரிசனம் செய்தார். பின்னர், கோயில் அர்ச்சகர்கள் உள்பட பலர் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.

சாமி தரிசனத்துக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "நான் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்ய வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளேன். அந்த வகையில் தான் இன்றைய தினம் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்தேன். நாங்கள் தொடர்ந்து பாஜக கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறோம். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அடுத்தக்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் பாஜக கூட்டணியுடன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து, இதுகுறித்த முடிவுகள் விரைவில் எடுக்கப்படும்" என்றும் ரங்கசாமி தெரிவித்தார்.

