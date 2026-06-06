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திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறோம் - சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்

தமிழ்நாட்டில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியிலும், தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியிலும் தொடர்வதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்- கோப்புப்படம்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 6:44 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் தொடர்வதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், சென்னை தி.நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியனை சந்தித்து பேசினார்.

இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், மரியாதை நிமித்தமாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிர்வாகிகளை சந்தித்துப் பேசியதாக தெரிவித்தார்.

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அதைத் தொடர்ந்து சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ப.சிதம்பரம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து மரியாதை நிமித்தமாக எங்களை சந்தித்து விட்டு சென்றார்.

கட்சியைப் பற்றியும், கட்சியின் வரலாறு பற்றியும், நெருங்கிய நண்பர்கள் குறித்தும், தேர்தல் முடிவுகள் குறித்தும், தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் குறித்தும் பொதுவாக பேசினோம். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் கூட்டணி விவகாரங்கள் குறித்து இரண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் மட்டுமே பேசி முடிவெடுக்க மாட்டோம். கட்சியின் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் கலந்தாலோசித்துதான் முடிவு எடுப்பார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் தொடர்கிறோம். அந்த கூட்டணியில் இருந்துதான் தவெக அரசுதான் ஆதரவு தருகிறோம். தேசிய அளவில் நாங்கள் இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்கிறோம்.

மாநிலங்களவைக்கு போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரவீண் சக்ரவர்த்தி, தாம் சமூக நீதி முற்போக்கு கூட்டணி என்று குறிப்பிட்டிருக்க கூடாது என்று எங்களிடம் தெரிவித்தார். அதை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.

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தவெக அரசு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அவர்கள் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொண்டுள்ள வேண்டும். ஆனால், சட்டம்- ஒழுங்கை காப்பதில், குறிப்பாக, பெண்கள், சிறுமிகள் மீதான வன்கொடுமை தாக்குதலுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அரசு பல கோணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதில் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும்.

முதல்வர், பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது ஜனநாயகத்திற்கு வலுசேர்க்கும். யாரும் ஊடகங்களை தவிர்த்து கடந்து செல்லக் கூடாது என்பதுதான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு" என தெரிவித்தார்.

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