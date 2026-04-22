சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்தால் எதிர்கொள்ள தயார்; கோவை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தகவல்

தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக வரும் அனைத்து புகார்கள் மீதும் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்று கோவை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் மாவட்ட ஆட்சியருமான பவன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பவன் குமார்
Published : April 22, 2026 at 7:36 PM IST

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் அச்சமன்றி வாக்களிக்க தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளதாகவும், சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் வந்தால் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாகவும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பவன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நாளை சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் கோவை மாவட்டத்தில் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியுமான பவன்குமார் ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "கோவை மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை அமல்படுத்தியுள்ளோம். அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் அலுவலர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து, அனைத்து தேர்தல் பணிகளும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக வரும் அனைத்து புகார்கள் மீதும் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது, கோவை மாவட்டத்தில் 182 பதற்றமான வாக்குசாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு, மத்திய பாதுகாப்பு படையினரை நியமித்துள்ளோம். தேவைப்பட்டால் சி.ஆர்.பி.எஃப், வெளிமாநில காவல் துறையினர் வரவழைக்கப்படுவார்கள். தேர்தல் விதிமீறல்கள் குறித்து வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்குப்பதிவுக்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பு, வெளிமாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து இடங்களிலும் காவல் துறையினர் மூலமாக தேர்தல் அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து வெளியாட்களை வெளியேற்றி வருகிறார்கள்.

கோவை மாவட்டத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு போதிய காவல் துறையினரை நியமித்துள்ளோம். எந்தவொரு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். கவுண்டம்பாளையும், சிங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து புகார்கள் வந்தன. அந்த புகார்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்" என்றார்.

தேர்தல் விதிமீறல் நடப்பதாக அதிமுக புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு, "அனைத்து புகார்களுக்கும் அதிகாரிகள் மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. சிஎஸ்ஆர் மற்றும் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தலை நேர்மையான முறையில் நடத்த தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து, தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்" என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

கோவையில் தேர்தல் அதிகாரிகள் 30 கோடி ரூபாயை பறிமுதல் செய்துள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அனைத்து புகார்களுக்கும் சட்ட ரீதியில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளது" என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

தேர்தல் விதிமீறல் புகார்களால் தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அதிமுக வேட்பாளர் கோரிக்கை விடுத்தது குறித்த கேள்விக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் அளிக்கவில்லை.

