நாம் ஒன்றும் பலவீனமான மாநிலம் அல்ல - நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு வழக்கில் நீதிபதிகள் கருத்து
நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அளக்க தேவைப்படும் பட்சத்தில் காவல்துறை 144 தடை உத்தரவை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : July 7, 2026 at 10:04 PM IST
மதுரை: நீர்நிலைகளை யார் வேண்டுமானாலும் ஆக்கிரமித்து தப்பித்துவிடலாம் என்று நினைக்க நாம் ஒன்றும் பலவீனமான மாநிலம் அல்ல என மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியை சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.
அதில், ‘புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி தாலுகா, கள்ளாலங்குடி கிராமத்தில் உள்ள 'சமுத்திரக் குளம்' நீர்நிலையை சிலர் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ளனர். எனவே, இந்த ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என கோரியிருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.
ஆனால், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அவர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், புகழேந்தி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஏராளமான வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளதால், அதிகாரிகளால் நிலத்தை ஆய்வு செய்யக்கூட முடியவில்லை. நோட்டீஸ் வழங்கவும் இயலாத நிலை உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
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அதனைக் கேட்டு அதிருப்தியடைந்த நீதிபதிகள், “நாம் பலவீனமான மாநிலம் அல்ல. யார் வேண்டுமானாலும் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்துவிட்டு தப்பிக்கலாம் என்று யாரும் நினைக்கக் கூடாது. நிலத்தை அளவீடு செய்வதற்கும், ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்குவதற்கும் தேவையான பாதுகாப்பை புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்பி வழங்க வேண்டும்.
தேவைப்பட்டால், ஆய்வு நடைபெறும் காலத்தில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் என உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம், மனுதாரரின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதால் அவருக்கு தேவையான போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கி, அவரது பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.