தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணி குறித்து முதல்வர் விஜய் எங்களிடம் பேசவில்லை; மனம் திறந்த கம்யூனிஸ்டுகள்
20 - 25 ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த முறையில் பணியாற்றுபவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அதன்மூலம், ஒப்பந்த முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டுமென முதலமைச்சரிடம் இடதுசாரி கட்சிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : July 1, 2026 at 4:41 PM IST
சென்னை: தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணி குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தங்களிடம் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை என இடதுசாரி கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பெரும்பான்மை கிடைக்காத காரணத்தால், திமுக தோழமைக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், புதிதாக கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
இதுதொடர்பாக, சென்னை அடுத்த கோவளத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் தோழமைக் கட்சிகளுடன் இன்று மாலை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அதற்காக, தோழமை கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்த அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்களுக்கு முறைப்படி அழைத்து விடுத்திருந்தனர்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் கலந்துகொள்ள உள்ள நிலையில், தாங்கள் பங்கேற்க போவதில்லை என்று இடதுசாரிகள் கட்சித் தலைவர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தனர்.
தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுத்தும், கூட்டத்தில் பங்கேற்பதை தவிர்த்த இடதுசாரி கட்சித் தலைவர்கள், இன்று காலை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்தனர். தொடர்ந்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அவர்கள், "முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற முதல் சந்திப்பு இது. மரியாதை நிமித்தமாக அவரை சந்தித்ததுடன் உழைக்கும் மக்கள், விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், தொழிற்சாலை பணியாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஏழை மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கை" என பலவற்றை எடுத்துரைத்ததாக தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாக, "சாலை மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள்ஸ ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் வாழ்விடம், பணிப் பாதுகாப்பு, நலன் ஆகியவற்றில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். 20 - 25 ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த முறையில் பணியாற்றுபவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அதன்மூலம், ஒப்பந்த பணி நியமன முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் முக்கிய பிரச்சனை என்பதால், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுடன், அரசு துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும். குறிப்பாக பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள், உதவிப் பேராசிரியர்கள் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். ஆசிரியர் தேர்வாணைய தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். வரவிருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் அறிவிப்புகள் இடம்பெற வேண்டும்" என்று முதல்வரிடம் வலியுறுத்தியதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அதேபோல பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை வரவேற்ற இடதுசாரிகள், அதில் பணியாற்றுவோருக்கும் பாதுகாப்பு சிறப்புப் பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்றனர்.
மேலும், "காவிரி - மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி மற்றும் அனைத்து விவசாயச் சங்கங்களின் கூட்டத்தை நடத்தி ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் வலியுறுத்தியதுடன், வி.பி.ஜி. ராம் ஜி திட்டம் குறித்தும் அவர்களுடன் விவாதித்தோம்.
மாநில அரசுக்கு 40% நிதிச்சுமை ஏற்படுவதால் வேலை உத்தரவாதம் பாதிக்கப்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீட்டுக்குப் பிறகே திட்டத்தின் நடைமுறை சாத்தியம் தெரியவரும். மாநில உரிமைகள், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று முதல்வர் விஜய்யிடம் இரு தலைவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்தனர்.
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கூட்டணி அரசியல் குறித்து பேசிய அவர்கள், "தவெக அரசுக்கு இடதுசாரி கட்சிகள் வெளியில் இருந்து கொடுக்கும் ஆதரவு நீடிக்கும். தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்காததை கூட்டணி பலவீனமாக கருதக்கூடாது. தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணி குறித்து தங்களிடம் எந்த பேச்சும் நடைபெறவில்லை. அதேபோல, தவெக அரசு கவிழும் சூழலும் இல்லை" என்றனர்.