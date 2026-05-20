தேர்தல் முடிவை பற்றி கவலையில்லை - மக்கள் பணியை எந்நாளும் தொடர்வோம்: கனிமொழி கருணாநிதி

வாட்ஸ் ஆப் யுனிவர்சிட்டி மூலம் மக்களின் சிந்தனை செயல்பாடுகளை எப்படி மாற்றி அமைக்கின்றனர் என்பதை கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும் என திமுக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்தார்.

கோவை மாதம்பட்டியில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் பேசிய திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி
Published : May 20, 2026 at 4:44 PM IST

கோவை: தேர்தல் முடிவு பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. மக்கள் பணியை எந்நாளும் தொடர்வோம் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாதம்பட்டியில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக உறுப்பினர் இங்கர்சால் இல்லத் திருமண விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில், கனிமொழி கருணாநிதி கலந்து கொண்டு சுயமரியாதை திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். மணவிழாவில், கனிமொழி பேசுகையில், "சாதியின் பெயரால் பெண்கள் படிக்க கூடாது என்ற விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை உடைத்தவர் பெரியார்.

பெரியார் கொடுத்த அந்த தடியை நான் மணமக்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன். அடுத்த தலைமுறை அந்த தடியோடு, அந்த சிந்தனைகளோடு உருவாக வேண்டும்.

பெண் படிக்கக் கூடாது, இந்த சாதியினர் படிக்கக் கூடாது என சொன்னவர்களை பார்த்து ஓங்கியது அந்த தடி. அந்த தடியை பார்த்து இன்னும் பலர் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இத்தனை ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் ஒரு மனிதனின் பெயரைச் சொன்னால் பலருக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கிறது என்றால் அது பெரியாரின் பெயர் தான். அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார் என எதையும் நம்பக் கூடாது என பெரியாரே சொல்லி இருக்கிறார்.

இன்று நாம் நம்பக் கூடாதவை இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் ஆப். வாட்ஸ் ஆப் யுனிவர்சிட்டியின் செயல்பாடுகளை வைத்து சிந்தனை செயல்பாடுகளை எப்படி மாற்றி அமைக்கின்றனர் என்பதை பார்க்க வேண்டும். நம் கருத்துகளை, சிந்தாந்தங்களை எடுத்துச் சொல்வதில் தவறில்லை.

சுதந்திரத்திற்கு முன்பே தமிழகத்தில் பெண் அமைச்சர், சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார். அதன் பிறகு திமுகவின் எல்லா அமைச்சரவையிலும் பெண்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு பெண் அமைச்சர் உருவாகி இருக்கிறார் என தவறாக தகவல் பரப்பப்படுகிறது.

ஒரு தகவல் பரவினால் முதலில், யார் அந்த தகவல்களை சொல்கின்றனர் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். அவர்களின் தகுதி என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும்.

நம்மை சுற்றியுள்ள சமூகம் சொல்லும் செய்தியாக இருந்தாலும், டெக்னாலஜி தொடர்பான செய்தியாக இருந்தாலும் அது சரியா, தவறா என கண்டறிவதற்கு பகுந்தறிவு வேண்டும். Chat GPT கூட சரியான தகவல்களை தருவதில்லை. இதை புரிந்துகொள்ளவும் பகுத்தறிவு வேண்டும். அதை தான் பெரியார் காலம் காலமாக நமக்கு சொன்னார்.

இவ்வளவு பெரிய தோல்விக்கு பிறகும் திருமணத்தை நடத்தி விட்டு சமூக வலைதளத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் என நினைப்பார்கள். ஏனெனில் நாங்கள் வந்த வழி அப்படி.

தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு ஒருமுறை அண்ணாவை கட்சியினர் தேடிக்கொண்டிருந்தபோது அவர் பட்டினத்தார் படத்திற்கு சென்று விட்டு வந்ததாக தெரிவித்தார்.

தேர்தல் என்பது மக்களின் முடிவு. அதை தலைவணங்கி ஏற்றுக் கொள்கிறோம். தேர்தல் முடிவு எதுவாக இருந்தாலும் மக்களோடு நின்று பயணிப்போம்; மக்களோடுதான் இருப்போம்.

மணமக்கள், ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கக் கூடியவர்களாகவும், பகுத்தறிவுமிக்க அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க கூடியவர்களாகவும், இந்த மண் மீதும் மொழி மீதும் பற்று வைத்திருக்க கூடியவர்களாகவும், ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்" என்றார்.

