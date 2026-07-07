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சதுப்புநிலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்: CREDAI துணை தலைவர் விஸ்வஜித்

சதுப்புநில எல்லைகளை முறையாக வரையறுத்து தேவைப்படும் பகுதியை மட்டும் வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைை விடுத்தனர்.

கூட்டத்தில் பேசிய CREDAI நிர்வாகிகள்
கூட்டத்தில் பேசிய CREDAI நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 7:31 PM IST

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சென்னை: சதுப்புநிலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் CREDAI உறுதியாக உள்ளதாக அந்த அமைப்பின் துணை தலைவர் விஸ்வஜித் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில், CREDAI அமைப்பின் சார்பில் அதன் நிர்வாகிகள் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து, சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்புநில பகுதியை ராம்சார் தளமாக அறிவித்த பிறகு அதனை பாதுகாப்பதற்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.

அப்போது பேசிய அந்த அமைப்பின் துணை தலைவர் விஸ்வஜித், "சதுப்புநிலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் CREDAI உறுதியாக உள்ளது. 2007-இல் திமுக ஆட்சியில் சதுப்புநிலத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் 698 ஹெக்டேர் நிலம் பாதுகாக்கப்பட்ட நிலமாக அறிவிக்கப்பட்டு வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டது. அதன் பின் 2022இல் உலகளவில் சதுப்புநிலங்களை பாதுகாக்கும் ராம்சார் தளமாக பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது கூடுதலாக 550 ஹேக்டேக்கர் நிலம் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 1248 ஹேக்டேக்கர் நிலம் பாதுகாக்கப்பட்ட ராம்சார் சதுப்புநில பகுதியாக அரசு அறிவித்தது.

CREDAI அமைப்பு நிர்வாகிகள்
CREDAI அமைப்பு நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், அதன் பின் அரசு செய்திருக்க வேண்டியவற்றை 4 ஆண்டுகள் கடந்தும் அரசு செய்து முடிக்கவில்லை. மேலும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பில் ராம்சார் தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தை சுற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த தடை விதித்து 'No Development Zone' ஆக உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவால் கட்டுமான தொழில் செய்வோர் மட்டுமின்றி சாதாரண பொதுமக்கள் வரையிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசு சதுப்புநில பகுதியாக அறிவிப்பு செய்யும்போது அதற்கான விதிகளை முறையாக பின்பற்றவில்லை. குறிப்பாக,

1) சதுப்பு நில எல்லைகளை வரையறை செய்யவில்லை.

2) சதுப்புநிலத்தை சுற்றி வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை கண்டறிந்து வரையறை செய்திருக்க வேண்டும்

3) ஈரநில ஆணையத்திடம் மேற்கூறியவற்றின் ஆவணங்களை முறையே சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

4) வரைவு அறிக்கை தயாரித்து 60 நாட்களுக்குள் பொதுமக்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்திருக்க வேண்டும்.

5) 240 நாட்களுக்குள் இறுதி அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்க வேண்டும்.

6) சதுப்புநிலத்தை சுற்றி ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டு திட்டத்தை வடிவமைத்து அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் உள்ளிட்டவையை விளக்கி இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் இதுவரையிலும் அரசு செய்யவில்லை. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்ட 15 நாளில் வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் எந்த அனுமதியும் வழங்கப்படக்கூடாது என சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் அறிவிக்கிறது.

இதுவரை வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி எது, அதன் எல்லை எது, எந்தெந்த சர்வே எண்கள் எதனுள் வருகிறது. ராம்சார் தளமாக அறிவிக்கும் போது கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட 550 ஹேக்டேக்கர் நிலத்தின் எல்லை எது? அரசு இதுவரை எதையுமே வரையரை செய்யவில்லை.

உலகளவில் சதுப்புநிலத்தை சுற்றி ஒரே அளவாக வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி அறிவிக்கப்படவில்லை. அதுவும் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு உலகில் எங்கேயும் வரன்முறை இல்லை. மேற்கு வங்கத்தில் கிழக்கு கொல்கத்தா சதுப்புநிலம் நகரத்தின் உள்ளே இருப்பதால் அங்கு வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி தேவை இல்லை என நீதிமன்றமே கூறியுள்ளது.

பள்ளிக்கரணை ராம்சார் சதுப்புநில பகுதியை சுற்றி ஒருகிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுள், வேளச்சேரி விஜயநகர் பேருந்து நிலையம், தேசிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி நிலையம், பன்னாட்டு IT நிறுவனங்கள், ELCOT, சோழிங்கநல்லூர் தாலுகா அலுவலகம், டவுன் பஞ்சாயத்து அலுவலகம், தனியார் கல்லூரிகள், பெருங்குடி, வேளச்சேரி பறக்கும் ரயில் நிலையங்கள், 15 மெட்ரோ ராயில்நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள், என அரசு, தொழிற்துறை, தனியார், கட்டமைப்புகள் உள்ளன.

சதுப்புநிலத்தை சுற்றி அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு சுமார் 3358 ஹேக்டேக்கர் - சுமார் 8300 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இதில் சுமார் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பட்டா நிலம் கொண்டவர்கள் உள்ளனர். சுமார் 72 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கான வளர்ச்சி பணிகள் இதனால் தடைப்பட்டுள்ளது.

அரசு அறிவியல் ரீதியாக, நீரியியல் ஆய்வு, நிலபரப்பியல் ஆய்வு உள்ளிட்டவை மேற்கொள்ள வேண்டும். சதுப்புநில எல்லைகளை முறையாக வரையறுத்து தேவைப்படும் பகுதியை மட்டும் வளர்ச்சி தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும். சதுப்புநிலத்திற்குள் தண்ணீர் வந்து செல்லும் பகுதி சுமார் 150 ஹேக்டேக்கர் அளவில் தான் இருக்கும் அதற்காக 3358 ஹேக்டேக்கர் நிலத்தை முடக்குவது நியாயமல்ல.

இதுகுறித்து கடந்த ஆட்சியிலும், இந்த ஆட்சியிலும் அதிகாரிகள் முதல் முதலமைச்சர் வரை சந்தித்துள்ளோம். சுமார் 9 மாதங்களாக கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. இதனால் கட்டுமான நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி தனியார்களும் தங்களத்தில் நிலத்தில் வீடுகட்ட அனுமதி இல்லாததால் வங்கி கடன் கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர்"என்றார்.

TAGGED:

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