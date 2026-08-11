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நீட் தீர்மானத்தை ஏற்கிறோம், FCRA தீர்மானத்தை எதிர்க்கிறோம் – காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கருத்து

பெருந்தலைவர் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில், திமுகவினர் அவரை கேலி, கிண்டல் செய்து அவதூறு பரப்பினர் என்றும் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 9:44 PM IST

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சென்னை: நீட் தீர்மானத்தை ஏற்பதாகவும், பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் கொண்டு வரப்பட்ட வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தை எதிர்ப்பதாகவும் (FCRA) அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சரும், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான விஸ்வநாதன் இன்று (ஜூலை 11) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும், வெளிநாட்டு நிதிகள் தொடர்பாக பாஜக கொண்டு வந்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்களை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொள்கிறது. அதேவேளையில், பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் கொண்டு வரப்பட்ட வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் (Foreign Contribution Regulation Act) தொடர்பான தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது.

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ராகுல் காந்தி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் தொடர்ந்து போராடி வருகிறார். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா மாணவர்களை சந்தித்து, அவர்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்து நீட் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பெருந்தலைவர் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில், திமுகவினர் அவரை கேலி, கிண்டல் செய்து அவதூறு பரப்பினர். இன்றும் சட்டப்பேரவையில் காமராஜர் குறித்து பேசும்போது திமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதற்கு எனது கண்டனங்களைத் தெரிவிக்கின்றேன்" என்றார்.

TAGGED:

அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
RESOLUTION AGAINST NEET
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MINISTER VISWANATHAN
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