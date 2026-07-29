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தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்தபடியே ஏரிகளை கண்காணிக்கும் சென்சார்கள் - நீர்வளத்துறை நடவடிக்கை

ஏரிகளில் நீர் இருப்பு மற்றும் மதகுகளின் நிலை, வெள்ளத்தின் போது அவசர கால நீர் வெளியேற்றம் உள்ளிட்ட செயல்களை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் சென்னையில் இருந்தே தானியக்க முறையில் செயல்படுத்த முடியும் என கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 9:59 AM IST

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திருவள்ளூர்: பூண்டி, புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஆகிய முக்கிய ஏரிகளில் ரூ. 32 கோடி மதிப்பில் சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஏரிகளை நீர்வளத்துறையின் தலைமையகத்தில் இருந்தபடியே கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாக இருப்பது பூண்டி, புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகள். இவற்றில் இருந்து மழை மற்றும் வெள்ளம் ஏற்படும் காலங்களில் உபரி நீர் திறக்கப்படுவது, ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணை மற்றும் வரத்து கால்வாய்கள் மூலம் பெறப்படும் நீர்வரத்து உள்ளிட்டவை அதிகாரிகளால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை நீர்வளத்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து சென்சார் கருவிகள் மூலம் பூண்டி உள்ளிட்ட மூன்று ஏரிகளை கண்காணிக்கும் நடவடிக்கைகளை நீர்வளத்துறையினர் தொடங்கியுள்ளனர். அதன்படி முதற்கட்டமாக பூண்டி ஏரி, புழல் ஏரி, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆகிய 3 ஏரிகளில் சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு, கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதற்கான மென்பொருள் பொருத்தப்பட்டு, சோதனை அடிப்படையில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஏரிகளில் நீர் இருப்பு மற்றும் மதகுகளின் நிலை, வெள்ளத்தின் போது அவசர கால நீர் வெளியேற்றம், நீரைத் தேக்கி வைத்தல், மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தை முறைப்படுத்துதல் போன்ற செயல்களை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் சென்னையில் உள்ள தங்களது நிர்வாக அலுவலகத்தில் இருந்தே தானியக்க முறையில் செயல்படுத்த முடியம் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் உபரிநீர் வெளியேற்றும் இணைப்பு கால்வாய் மதகு, பேபி கால்வாய், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, புழல் நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள மதகுகளிலும் சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஏரிக்கு நீர்வரத்து, உபரி நீர் வெளியேறுதல் உள்ளிட்டவைகளை கண்டறிய முடியும். அதேபோல் பூண்டி ஏரியில் முதன்மைக் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டும், அதனுடன் செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் புழல் ஏரிகளிலும் இணைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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பருவமழை காலங்களில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஏரிகளுக்கு வருகிறது. அப்போது சென்னையில் உள்ள நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பர்வையிட்டு வருகின்றனர். அதன்பின் ஏரிகளின் கொள்ளளவிற்கு ஏற்பட உபரி நீர் திறப்பு மற்றும் சேமித்து வைப்பது குறித்து அதிகாரிகள் முடிவு எடுக்கின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது பொருத்தப்பட்டுள்ள சென்சார் கருவி, அவ்வப்போது அணையின் நீர்மட்டத்தை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு காலதாமதம் இன்றி நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகை செய்துள்ளது

Last Updated : July 29, 2026 at 9:59 AM IST

TAGGED:

சென்னை நீர்வளத்துறை
ஏரிகளை கண்காணிக்க சென்சார் கருவி
WATER RESOURCES DEPARTMENT
CENSOR DEVICES TO MONITOR LAKES
WATER RESOURCE DEPT CENSOR DEVICE

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