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கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்ட நிலையில், தென்பெண்ணை ஆறு முழுக்க நுரை பொங்கிய நிலையில் காட்சியளித்தது.

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது
கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 4:40 PM IST

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கிருஷ்ணகிரி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து முதல் போக புன்செய் சாகுபடிக்காக இன்று தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே அமைந்துள்ள கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தில் தற்போது போதிய நீர் இருப்பு உள்ளது. அந்த வகையில் இன்றைய நிலவரப்படி அணையின் மொத்த கொள்ளளவான 44.28 அடியில் நீர் இருப்பு 42.48 அடியாக உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, பருவகால புன்செய் பயிர்களை சாகுபடி செய்ய ஏதுவாக, பாசனக் கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

தொடர்ந்து இன்று (ஜூலை 25) கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ்குமார், ஓசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி மற்றும் வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி.எஸ். ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் பங்கேற்று, நீர்த்தேக்கத்தின் வலது மற்றும் இடது புற பாசன கால்வாய்கள் வழியாகத் தண்ணீரைத் திறந்து வைத்தனர்.

இன்று முதல் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 120 நாட்கள், சுழற்சி முறையில் 8 தவணைகளாக, 76.23 மில்லியன் கன அடி வீதம், மொத்தம் 609.84 மில்லியன் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் ஓசூர் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள சுமார் 8 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு விவசாய நிலங்கள் நேரடியாகப் பயனடைய இருக்கின்றன.

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தின் வலது மற்றும் இடதுபுற பாசனக் கால்வாய்கள் வழியாகத் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது
கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தின் வலது மற்றும் இடதுபுற பாசனக் கால்வாய்கள் வழியாகத் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதி விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, தண்ணீர் திறந்துவிட்டதற்காக அரசுக்கும், மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் விவசாயிகள் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டனர். இதையடுத்து, முறையாக தண்ணீரை பயன்படுத்தி, மகசூலை பெருக்கிக் கொள்ளுமாறு நீர்வளத்துறை மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

தொழிற்சாலை கழிவுகளால் நுரை பொங்கிய நிலையில் ஓடும் தண்ணீர்
தொழிற்சாலை கழிவுகளால் நுரை பொங்கிய நிலையில் ஓடும் தண்ணீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாசடைந்து காணப்பட்ட நீர்

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்ட நிலையில், தென்பெண்ணை ஆறு முழுக்க நுரை பொங்கிய நிலையில் காட்சியளித்தது. ஆற்றின் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளால் தண்ணீர் மாசடைந்து இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆற்றில் நீரில் இருந்து அதிகப்படியான நுரை வெளியேறிய வண்ணம் உள்ளது. இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

நீர்திறப்பு
WATER RELEASED FROM DAM
HOSUR KELAVARAPALLI DAM
KELAVARAPALLI DAM
WATER RELEASE FOR AGRICULTURE

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