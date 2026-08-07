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முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து சாகுபடிக்காக நாளை முதல் தண்ணீர் திறப்பு

முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாத காரணத்தினால் தண்ணீர் திறப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை
முல்லைப் பெரியாறு அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 12:48 PM IST

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தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக நாளை (ஆகஸ்ட் 8) முதல் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு - கேரளம் எல்லையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை அமைந்துள்ளது. இந்த அணை தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்றும் இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் ஆதரமாகவும், விவசாய பாசனத்திற்கான நீர் ஆதரமாகவும் விளங்கி வருகிறது.

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில், கம்பம் பள்ளதாக்கு பகுதிகளில் 14,707 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கமாகும்.

ஆனால், இந்த ஆண்டு முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய அளவிற்கு மழை இல்லாத காரணத்தால் அணைக்கான நீர்வரத்து முற்றிலுமாக நின்று நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்தது.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக கேரளம் மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக, முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. இதனால், கடந்த ஏழு நாட்களில் அணையின் நீர்மட்டம் 10 அடி வரை உயர்ந்து 121.75 அடியை எட்டியது.

இந்நிலையில், விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், நாளை முதல் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் முதல் போக நெல் சாகுபடி மற்றும் விவசாய பணிகளை தொடங்குவதற்கான பணிகளை தற்போது விவசாயிகள் தொடங்கியுள்ளனர்.

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மேலும், மழை நிலவரம் மற்றும் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் தற்போதைய நீர்மட்டம் 121.75 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 1,296 கன அடியாகவும், அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு 265 கன அடியாகவும் மற்றும் அணையின் இருப்பு 2,974 மில்லி கன அடியாகவும் உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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MULLAPERIYAR DAM
CULTIVATION WATER RELEASE
முல்லைப் பெரியாறு அணை
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WATER RELEASE FROM MULLAPERIYAR DAM

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