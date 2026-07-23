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சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 5 ஏரிகளின் நீர் இருப்பு 45.33 சதவீதமாக சரிவு

செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம், கண்ணன்கோட்டை ஆகிய 5 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவான 11.757 டிஎம்சி-யில், இன்றைய நிலவரப்படி 5.329 டிஎம்சி நீர் இருப்பு மட்டுமே உள்ளது.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி - கோப்புப்படம்
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:33 PM IST

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சென்னை: சென்னையின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் ஐந்து ஏரிகளின் நீர் இருப்பு 45.33 சதவீதமாக சரிந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் பலமடங்காக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள புறநகர் பகுதிகள் மற்றும் சென்னையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில், மே மாதத்திற்கு பின்னரும் கோடை வெயிலின் தாக்கம் பலமடங்காக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மேலும், நடப்பாண்டில் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய தென்மேற்கு பருவ மழையும் சற்றே குறைவாக கிடைத்துள்ளது.

இதன் எதிரொலியாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுமோ என்கிற அச்சம் தற்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த சில மாதங்களாக சென்னையில் ஓட்டேரி, சோழிங்கநல்லூர், தாம்பரம் மற்றும் குரோம்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், சென்னையின் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும் ஏரிகளின் நீர் இருப்பு கொள்ளளவு பலமடங்கு குறைந்துள்ளதாக தற்போதைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சென்னையின் குடிநீர் தேவையை செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம், கண்ணன்கோட்டை ஆகிய 5 ஏரிகள் பூர்த்தி செய்து வருகின்றன.

இந்த அனைத்து ஏரிகளையும் சேர்த்தால் அவற்றின் மொத்த கொள்ளளவு 11.757 டிஎம்சி ஆகும். தற்போது மழை இல்லாததால் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கக் கூடிய இந்த முக்கிய ஏரிகளின் நீர் இருப்பு 45.33 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது.

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சென்னை மாநகரின் ஒட்டுமொத்த குடிநீர் தேவைக்கு நாளொன்றுக்கு 1,248.51 மில்லியன் லிட்டர் நீர் தேவைப்படுகிறது. மாதத்திற்கு சராசரியாக ஒரு டிஎம்சி தண்ணீர் சென்னை மாநகருக்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த சூழலில் செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம், கண்ணன்கோட்டை ஆகிய 5 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவான 11.757 டிஎம்சி-யில், இன்றைய நிலவரப்படி 5.329 டிஎம்சி நீர் இருப்பு மட்டுமே உள்ளது.

வரவிருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழையை பொருத்தே வரும் நாட்களுக்கான நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும். அந்த வகையில் வரும் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் பெய்யக் கூடிய வடகிழக்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்தால் மட்டுமே ஏரிகளில் நீர் இருப்பு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளை வடகிழக்கு பருவமழை ஏமாற்றத்தை தரும் பட்சத்தில் அடுத்த ஆண்டு சென்னையில் கடுமையான குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

சென்னை குடிநீர் தேவை
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