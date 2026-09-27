அபிஷேகத்திற்கு கூட தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்த பிரகதீஸ்வரர் கோவில்: பக்தர்கள் குமுறலால் உடனடியாக நிகழ்ந்த மாற்றம்
சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிங்கமுக கிணற்றில் தண்ணீர் இல்லாமல் வற்றியதால் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்ய கூட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.
Published : September 27, 2026 at 7:58 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சுவாமி அபிஷேகத்திற்கு கூட தண்ணீர் இல்லை என செய்திகள் வெளியான நிலையில், தற்போது கோவிலில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்டு, இன்று சர்வதேச சுற்றுலா தலமாகவும், புராதன சின்னமாகவும் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் விளங்குகிறது. இந்த கோவிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலம், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சுற்றுலா பயணிகளாகவும், பக்தர்களாகவும் வந்து செல்கின்றனர்.
'தண்ணீர் வற்றியதால் அபிஷேகம் இல்லை'
இந்த கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சிங்கமுக கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்துதான், பிரகதீஸ்வரர் சுவாமிக்கு காலை, மாலை இருவேளையும் அபிஷேகம் செய்யப்படுவது வழக்கம். இந்த சூழலில், சிங்கமுக கிணற்றில் தண்ணீர் இல்லாமல் வற்றியதாலும் தண்ணீருக்கான வேறு வசதிகள் இல்லாததாலும் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்ய கூட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இதனால் ஒருகட்டத்தில் பிரகதீஸ்வரருக்கு செய்ய இருந்த அபிஷேகமும் நின்றது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கோயில் குருக்கள்களுக்கு இதுநாள் வரை சம்பளம் வழங்கவில்லை எனவும், கோயிலில் விளக்கு போட எண்ணெய் நெய் கூட வழங்கவில்லை என்றும் கோயில் குருக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
மனம் குசோழர்களின் கலாச்சாரத்தையும், வீரத்தையும் உலகிற்கே எடுத்துக்காட்டி, தமிழர்களுக்கு புகழ் சேர்த்து உலக புராதான சின்னமாக விளங்கும் பிரதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் விளக்கு போட கூட எண்ணெய் இல்லாத நிலையை நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியவில்லை என பக்தர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
எனக்கே சம்பளம் இல்லை - குருக்கள் வேதனை
இதுகுறித்து கோவில் குருக்கள் கூறுகையில், "கடந்த 4 மாதங்களாக எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கவில்லை. கோவிலில் விளக்கு போட கூட எண்ணெய் தருவதில்லை. தண்ணீரில் இல்லாமல் வருங்காலங்களில் எப்படி அபிஷேகம் செய்வது என தெரியாமல் இருக்கிறோம்" என மனக்குமுறலுடன் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், கோவிலில் தனி போர் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும; பூஜை விளக்குகளுக்கு எண்ணெய், நெய் உள்ளிட்ட அபிஷேகப் பொருட்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நான்கு மாத சம்பள பாக்கியை வழங்க வேண்டும்" என தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார்.
உடனடி நடவடிக்கை
இந்நிலையில், இதுகுறித்த செய்தி ஊடங்களில் வெளியான நிலையில், கோவில் வளாகத்தில் தொல்லியல் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து சிங்கமுக கிணற்றில் நீரை நிரப்பும் பணி தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக பிரகதீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் தடை இன்றி நடப்பதற்கான சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பக்தர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.