நெல்லை மாநகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணம் மூன்று மடங்கு வரை உயர்வு? பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சி!

வீடுகளின் பரப்பளவை வைத்து ஏழு அடுக்குகளாக குடிநீர் கட்டணத்தை மாற்றியமைக்க நெல்லை மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நெல்லை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்)
நெல்லை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: குடிநீர் கட்டணத்தை மூன்று மடங்கு வரை உயர்த்த நெல்லை மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக வெளியான தகவல் பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நெல்லை மாநகரில் சுமார் 6 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக நெல்லை மாநகராட்சி சார்பில் மணப்படை வீடு, சுத்தமல்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் நீரேற்று நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, குடிநீர் இணைப்புகள் மூலம் நாள்தோறும் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் அரியநாயகிபுரம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ், நெல்லை மாநகர மக்களுக்கு 24 மணி நேரம் குடிநீர் வழங்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அந்த முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்ததால் மாநகராட்சியால் 24 மணி நேரமும் குடிநீர் வழங்க முடியவில்லை.

இது போன்ற சூழ்நிலையில் நெல்லை மாநகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணம் திடீரென மூன்று மடங்கு வரை உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை வீடுகளுக்கு குடிநீர் கட்டணம் பொதுவாக 100 ரூபாய் என்ற அளழில் மட்டுமே இருந்தது. தற்போது வீடுகளின் பரப்பளவை வைத்து ஏழு அடுக்குகளாக குடிநீர் கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 600 சதுர அடிக்கு கீழ் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் கட்டணம் 120 ரூபாயாகவும், 601 சதுர அடியில் இருந்து 1200 சதுர அடி வரை உள்ள வீடுகளுக்கு 150 ரூபாயாகவும், 1201 முதல் 1800 சதுர அடி வரை உள்ள வீடுகளுக்கு 180 ரூபாயாகவும், அதிகபட்சம் பத்தாயிரம் சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள வீடுகளுக்கு 300 ரூபாயாகவும் குடிநீர் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. அதேபோல் வணிக நிறுவனங்களுக்கு குடிநீர் கட்டணம் குறைந்தபட்சம் ரூ.320 ஆகவும், அதிகபட்சம் ரூ.900 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிநீர் கட்டணம் உயர்வு
குடிநீர் கட்டணம் உயர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu))

மேலும், பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கான வைப்புத் தொகையையும் கிட்டத்தட்ட 9 மடங்கு உயர்த்தி உள்ளனர். இதுவரை வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை திட்ட வைப்புத் தொகை பொதுவாக 5000 ரூபாயாகவும், வணிக நிறுவனங்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் இருந்தது. தற்போது இந்த தொகையையும் பரப்பளவின் அடிப்படையில் பல அடுக்குகளாக உயர்த்தி கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளனர்.

குடிநீர் கட்டணம் உயர்வு
குடிநீர் கட்டணம் உயர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி 600 சதுர அடிக்கு கீழ் உள்ள வீடுகளுக்கு வைப்புத் தொகை 7500 ரூபாயாகவும், 601 சதுர அடியில் இருந்து 1200 சதுர அடி உள்ள வீடுகளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயாகவும், அதிகபட்சம் பத்தாயிரம் சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள வீடுகளுக்கு 40 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வணிக நிறுவனங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 10,000 ரூபாயில் இருந்து அதிகபட்சம் 80,000 ரூபாய் வரை வைப்புத் தொகை உயர்த்தி உள்ளனர்.

குறிப்பாக ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் குறைந்தபட்சம் 600 சதுர அடியில் இருந்து ஆயிரம் சதுர அடி வரை வீடுகள் கட்டுவது வழக்கம். எனவே, அவர்களுக்கு திடீரென 50 ரூபாய் வரை குடிநீர் கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு பொதுமக்களை கடும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

