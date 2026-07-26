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மேற்கு தாம்பரத்தில் தனியார் கார் பார்க்கிங்கில் காவலாளி சடலமாக மீட்பு - காவல் துறை விசாரணை

சம்பவ இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 6:08 PM IST

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சென்னை: மேற்கு தாம்பரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் கார் பார்க்கிங் பகுதியில் தலையில் காயத்துடன் காவலாளி ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த மேற்கு தாம்பரம், கடப்பேரி பகுதி நேரு நகரைச் சேர்ந்தவர் முனியன் (வயது 62). இவர் சானிடோரியம் பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் உள்ள கார் பார்க்கிங்கில் கடந்த 8 மாதங்களாக காவலாளியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 25) இரவு 9 மணிக்கு பணிக்கு வரவேண்டிய முனியன் அதற்கு முன்பாக அருகில் உள்ள மற்றொரு தனியார் நிறுவனத்தின் கார் பார்க்கிங் பகுதியில் மதுபோதையில் படுத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து முனியனுடன் பணிபுரியும் சக காவலாளியான செல்வ சுந்தருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற செல்வ சுந்தர், மதுபோதையில் இருந்த முனியனின் செல்போனை மட்டும் எடுத்துச் சென்றதாகவும், அப்போது முனியனின் உடலில் எந்தவித காயமும் இல்லாமல் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 26) காலை செல்வசுந்தர் வந்து பார்த்தபோது, முனியன் தலையில் காயத்துடன் உயிரிழந்து இருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தாம்பரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் செல்லதுரை தலைமையிலான காவல்துறையினர், முனியனின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அணுப்பி வைத்துள்ளனர். பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு தான் உயிரிழப்பிற்கான முழுமையான காரணம் தெரியவரும் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இருந்தபோதிலும், கார் பார்க்கிங் பகுதியில் முனியன் படுத்திருந்ததால் அதிகாலை நேரத்தில் காரை எடுக்க வந்தவர்கள் யாராவது அவர் படுத்திருப்பது தெரியாமல் வாகனத்தை அவர் மீது ஏற்றியிருக்கலாம் அல்லது மதுபோதையில் முனியன் தவறி விழுந்ததில் தலையில் காயம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் தாம்பரம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி, தீவிரமாக ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, தனியார் நிறுவனத்தின் கார் பார்க்கிங்கில் பணிபுரிந்து வரும் இரண்டு காவலாளிகளிடமும் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

TAGGED:

CRIME NEWS
SECURITY DEATH
POLICE INVESTIGATION
காவலாளி மரணம்
SECURITY DEATH IN CAR PARKING

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