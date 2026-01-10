ETV Bharat / state

மின்கசிவால் தீப்பற்றி எரிந்த வாஷிங் மெஷின் - மெக்கானிக் கூறும் முக்கிய அறிவுரைகள் என்ன?

வாஷிங் மெஷினுக்கு ஸ்டேபிலைசர் பயன்படுத்த வேண்டும், மெஷினின் அருகே தண்ணீர் தேங்க விடக்கூடாது என்பன வாஷிங் மெஷின் மெக்கானிக் வேலை செய்பவர்களின் முக்கிய அறிவுறுத்தலாக இருக்கிறது.

மின்கசிவால் தீப்பற்றி எரிந்த வாஷிங் மெஷின்
மின்கசிவால் தீப்பற்றி எரிந்த வாஷிங் மெஷின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணத்தில் மின்கசிவு காரணமாக ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மெஷின் தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கார்த்திக் என்பவர் தனது வீட்டில் பயன்படுத்தி வந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மெஷினை ஸ்விட்ச் ஆன் செய்து வைத்துள்ளார். அப்போது திடீரென மின்கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் வாஷிங் மெஷின் தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது. இதன்பின் சில நிமிடங்களில் வீடு முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்ததால் அக்கம் பக்கத்தினர் அச்சமடைந்தனர். இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து, தண்ணீரை பீய்ச்சியடித்து, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். ஆனால் அதற்குள் வாஷிங் மெஷின் முழுவதுமாக எரிந்து சேதமடைந்தது.

இந்த தீ விபத்தில் உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை, இருப்பினும் பொருட்சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தீ விபத்து குறித்து தீயணைப்பு துறையினரும், போலீசாரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “மின்கசிவு காரணமாகவே வாஷிங் மெஷினில் தீ ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. தகவல் கிடைத்த உடனே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோம்.

மின்கசிவால் தீப்பற்றி எரிந்த வாஷிங் மெஷின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வீடு முழுவதும் தீ பரவுவதற்கு முன்பே அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மின் சாதனங்களை பயன்படுத்திய பிறகு அவற்றை அணைத்து வைப்பதுடன், தரமான வயரிங் வசதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும்” என தெரிவித்தனர்.

வாஷிங் மெஷினை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த மெக்கானிக் கூறும் முக்கிய அறிவுரைகள்

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அரக்கோணம் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக வீட்டு மின் சாதனங்களை பழுது பார்க்கும் வாஷிங் மெஷின் மெக்கானிக் ஹரி என்பவரிடம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்தோம். அப்போது “வாஷிங் மெஷின் போன்ற மின் சாதனங்களில் தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் மின்கசிவு, தரமற்ற வயரிங் மற்றும் சரியான பராமரிப்பு இல்லாததே. பொதுமக்கள் அன்றாடம் சில எளிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றினாலே இதுபோன்ற விபத்துகளை தவிர்க்கலாம்” என்றார். அவை,

1. வாஷிங் மெஷினை பயன்படுத்தியதும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்து பிளக்கை தனியாக எடுத்து வைக்க வேண்டும்

2. ஈரமான கைகளால் ஸ்விட்ச் அல்லது பிளக்கை தொடக்கூடாது, ஒரே சாக்கெட்டில் பல மின் சாதனங்களை இணைக்கக் கூடாது.

3.மின்சாரம் அடிக்கடி ஏறி இறங்கும் பகுதிகளில் ஸ்டேபிலைசர் பயன்படுத்த வேண்டும்.

4.மெஷினின் அருகே தண்ணீர் தேங்க விடக்கூடாது.

இதையும் படிங்க: 3 மாவட்டங்களுக்கு விரைந்த தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை

அவசியமான பராமரிப்பு முறைகள்

5. 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை வயரிங், பிளக், சாக்கெட் ஆகியவற்றை பரிசோதிக்க வேண்டும்.

6.வாஷிங் மெஷினின் உள்ளே தூசி, ஈரம் தேங்காமல் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

7.பழைய அல்லது கிழிந்த வயர்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும். ஏதாவது எரிந்த வாசனை, சத்தம் அல்லது அதிக வெப்பம் தெரிந்தால் உடனே பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி மெக்கானிக்கை அணுக வேண்டும்.

“பெரும்பாலான வீடுகளில் ‘ஒன்றும் ஆகாது’ என்ற அலட்சியத்தால் தான் பெரிய விபத்துகள் நடக்கின்றன. சிறிய கவனமே பெரிய சேதத்தைத் தவிர்க்கும் என்று கூறினார்.

TAGGED:

WASHING MACHINE FIRE ACCIDENT
தீப்பற்றி எரிந்த வாஷிங் மெஷின்
வாஷிங் மெஷின் தீ விபத்து
ARAKKONAM
WASHING MACHINE CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.