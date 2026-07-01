போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க போர்க்கால நடவடிக்கை - தவெக அரசுக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தல்
போதை கலாச்சாரத்தையும், சாதிய மோதல்களையும் தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார்.
Published : July 1, 2026 at 8:24 PM IST
வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தத்தில் உள்ள தனியார் இயற்கை, யோகா மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மருத்துவர்கள் தின விழாவில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கலந்து கொண்டார். பாரம்பரிய மருத்துவ கண்காட்சியை பார்வையிட்ட அவர், காட்சிப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள் குறித்து மருத்துவ மாணவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
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பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, ஆயுஷ் மருத்துவ முறைகளான ஆயுர்வேதம், யோகா, இயற்கை மருத்துவம், யுனானி, சித்தா உள்ளிட்ட பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை ஒருங்கிணைத்து மக்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
சர்வதேச யோகா தினத்தை ஜூன் 21-ம் தேதியும், தியான தினத்தை டிசம்பர் 21-ம் தேதியும் உலகளவில் கொண்டாடும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மக்களின் ஆரோக்கியத்தை முன்னிறுத்தி செயல்பட்டு வரும் பிரதமருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மருத்துவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். பல்வேறு இடங்களில் மருத்துவர்கள் தாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது. அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் நோயாளிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை மருத்துவ வசதிகள் முழுமையாக ஏற்படுத்தித் தர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் வலி நிவாரண மாத்திரைகள், போதைப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. இவ்வகை வலி நிவாரண மருந்துகளின் விற்பனை சுமார் 40 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பது மிகுந்த கவலைக்குரிய விஷயமாகும்.
போதைப்பொருளுக்கு எதிராக முதல்வர் விழிப்புணர்வு ஓட்டம் நடத்தியது பாராட்டத்தக்கது. ஆனாலும், போதை மாத்திரை தொடர்பாக சர்ச்சையில் சிக்கிய ஒரு அமைச்சர் மீது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
போதையில்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டுமெனில், வலி நிவாரண மருந்துகள் உள்ளிட்ட மருந்துகள் கிடைப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டும்.
தென்தமிழகத்தில் சமூக வலைதளங்கள் வழியாக சாதிய உணர்வுகளை தூண்டும் பதிவுகள், கூட்டங்கள் மற்றும் கலவர சூழல் அதிகரித்து வருவதை தடுக்க தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போதை கலாச்சாரத்தையும், சாதிய மோதல்களையும் போர்க்கால அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து விடும் என்ற அச்சத்தை காட்டியே திமுகவும் காங்கிரஸும் கூட்டணியைத் தொடர்ந்தன. தற்போது யார் யாரை ஏமாற்றினார்கள் என்பது மக்களுக்கே தெரியும். தங்களது அரசியல் தோல்விகளுக்கு பாஜகவை குறை கூறுவதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
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ஒருவரின் வருகை வைத்து, அரசியல் பாடத்திட்டம் மாறிவிட்டது என்று கூற முடியாது. இந்தியா முழுவதும் அரசியல் சூழல் மாறியுள்ளது. நல்லாட்சி, ஊழலற்ற நிர்வாகம், அனைவருக்கும் சமூக நீதி என்ற அரசியல் சிந்தனையை பாஜக உருவாக்கியுள்ளது. அதனால்தான் தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் விபி-ஜி ராம்ஜி திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு சார்பில் ரூ.7,500 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி அனைத்து மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் அந்த நிதியை தமிழ்நாடு அரசு பயன்படுத்த வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.