கல்லூரி கல்வி இயக்குநருக்கு பிடிவாரண்ட்... நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் உத்தரவு!

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்கும்படி கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆஜராகவில்லை.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 7:21 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் அதை நிறைவேற்றாத கல்லூரி கல்வி இயக்குநருக்கு ஜாமீனில் வெளிவரக் கூடிய பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மார்த்தாண்டத்தில் உள்ள நேசமணி நினைவு கிறிஸ்தவ கல்லூரியில், இயற்பியல் துறையில் விரிவுரையாளராக பணியில் சேர்ந்த பத்மஜா என்பவரின் நியமனத்துக்கு ஒப்புதல் வழங்கி, உரிய பணப் பலன்களை வழங்க வேண்டும் என, தமிழக கல்லூரி கல்வி இயக்குநருக்கும், திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பதிவாளருக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டிருந்தது.

உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய இந்த காலக்கெடுவுக்குள் உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை எனக் கூறி மனுதாரர் பத்மஜா, 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், தமிழக உயர் கல்வித் துறை செயலாளர் கார்த்திகேயன், கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் சாக்ரடீஸ் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்கும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் ஆஜராகவில்லை.

இதையும் படிங்க: போலி மெசேஜை நம்பி 'கூகுள் பே' தொகையை காலி செய்த தம்பி...! ஷாக்கான அக்கா!

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எம்.எஸ். ரமேஷ் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி எம்.எஸ். ரமேஷ், நீதிமன்ற உத்தரவை கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளாக அமல்படுத்தாததுடன், நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டும், ஆஜராகாதது துரதிருஷ்டவசமானது மட்டுமல்லாமல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு செயல் எனக் கூறினார். மேலும், கல்லூரி கல்வி இயக்குநரை வரும் நவம்பர் 21 ம் தேதி நேரில் ஆஜர்படுத்தும் வகையில், ஜாமீன் பெறக் கூடிய பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்தும் உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: கும்கி 2 திரைப்படத்தை வெளியிட இடைக்கால தடை!

நீதிமன்ற உத்தரவை வேண்டுமென்றே அமல்படுத்தாததற்காக ஏன் தண்டிக்க கூடாது என்பது குறித்து விளக்கமளிக்க கல்லூரி கல்வி இயக்குநருக்கு கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, வாரண்டை செயல்படுத்த அதிகாரி ஒருவரை நியமிக்கும் வகையில், இந்த உத்தரவு நகலை சென்னை காவல் ஆணையருக்கு அனுப்பி வைக்க, உயர் நீதிமன்ற பதிவுத் துறைக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நவம்பர் 21 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

