“பெண்களை இழிவுபடுத்தினால்...” - ஆபாச நதி என்று முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச எச்சரிக்கை
"முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, ஒரு பெண்ணாக எவ்வளவு அவமானங்களைச் சந்தித்துள்ளார் என்பது நமக்கு தெரியும்" என சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அட்வைஸ் வழங்கியுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 12:08 PM IST
சென்னை: "பெண்களைப் பற்றி யாராவது அவதூறாகவும், அசிங்கமாகவும் பேசினால் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்" என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் காவல்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான பதிலுரையில் இன்று (செப்.07) பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆராய்ந்து, சிறந்த முறையில் காவல்பணி செயல்படுவதற்குத் தேவையான அனைத்து முடிவுகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற அமுதன் கொலை, சென்னை திருவொற்றியூரில் நடைபெற்ற தனுஷ்குமார் கொலை போன்ற சில குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து இந்த அவையில் பல்வேறு கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
மக்கள் பாதுகாப்பு
ஒரு மாணவன் உயிரிழப்பது என்பது மிகவும் வேதனையான சம்பவம். அந்த மாணவனை இழந்த பெற்றோரின் மனவேதனையை நம்மால் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாது. இந்தச் சம்பவத்தில் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 36 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சட்டம் தனது கடமையைச் சமரசமின்றி செய்து வருகிறது.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், நீதிமன்றத்தின் மூலம் உரிய தண்டனை வழங்கப்படும். ஆனால், தண்டனை வழங்குவது மட்டுமே இந்த அரசின் நோக்கமல்ல. மாணவர்கள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடாத வகையில் அவர்களை வழிநடத்துவதும், அவர்களது குடும்பங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதும் நமது பொறுப்பாகும்.
ஒரு குழந்தை குற்றவாளியாக வேண்டும் என்று எந்தப் பெற்றோரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால், சமூகச் சூழல், குடும்பத்திலிருந்து கிடைக்கும் அரவணைப்பின்மை, தவறான நட்பு, சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம், போதைப்பொருள் பயன்பாடு, சரியான புரிதலும் பக்குவமும் இல்லாத நிலையில் தன்னை ஒரு பெரிய மனிதராக முன்னிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலை, அறியாமை மற்றும் இதனால் குடும்பத்தினர் அடையும் மனவேதனையைப் பற்றி அறியாத நிலை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இளம் வயதினர் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
குற்றங்களுக்கு யார் காரணம்?
இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்? இந்த நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தவரை யார் மீது பழி போடலாம் என்று அரசியல் ரீதியாகச் சிந்திக்கும் எதிர்க்கட்சியினருக்கு இணையாக, நானும் 2021 முதல் 2025 வரை நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்களின் தரவுகளைக் கூறிவிட்டு ஒதுங்க மனம் இடம் தரவில்லை. அதுபோன்ற கீழ்த்தரமான அரசியலை நாம் செய்வதும் இல்லை; செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஒரு மாணவனைத் தாக்கும்போது, அந்த மாணவனைத் தாக்கும் பிற மாணவர்கள் எந்தவிதக் குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாத அளவுக்கு உருவாகியிருக்கிறார்கள் என்பதை உளவியல் ரீதியாக நாம் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.
போதை கலாச்சாரம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையைக் கூறி ஒட்டுமொத்த மாணவ சமுதாயத்தையும் குறை கூறிவிட்டு நாம் தப்பித்துக் கொள்வது சிறந்த தலைமைப் பண்பல்ல. அதே தவறை நமது அரசு செய்யாது. இதுபோன்ற சம்பவங்களால் மாணவனின் வாழ்க்கை மட்டுமல்லாமல், அவருடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியாகி விடுகிறது. அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மாணவர்கள் உணரவில்லை என்றால், அவர்களுக்கு சரியான பாதை இதுவரை வகுத்துத் தரப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை.
பெண்களை இழிவுபடுத்த வேண்டாம்
கடந்த மூன்று மாதங்களாக இந்த அரசு செயல்பட்டு வரும் நிலையில், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட மற்றும் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களின் அண்ணனாகவும், அவர்களது பொறுப்பான குடும்ப உறவாகவும் இருந்து சிந்தித்துப் பார்க்கிறேன்.
எனவே, இத்தகைய நிகழ்வுகளை மேலோட்டமாக எதிர்கொண்டு, மாணவர்களை போதை கலாச்சாரம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் குற்றம்சாட்டிவிட்டு ஒதுங்காமல், அனைத்து குடும்பங்களிலும் ஒருவராக இருந்து, உளவியல் ரீதியாகவும் பொறுப்புடனும் சிந்தித்து, மாணவர் சமுதாயத்தைச் சரியான பாதைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதை உறுப்பினர்களுக்குத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆபாச நதி ஓடுகிறது
கருத்துரிமை மற்றும் பேச்சுரிமையை எந்த வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். மக்கள் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; எந்த உறுப்பினர்களின் பேச்சை எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை மக்கள் முடிவு எடுத்துக் கொள்வார்கள்.
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பெண்களை தரம் தாழ்ந்து பேசுவதெல்லாம் வேண்டாம். தமிழ்நாட்டில் சில நாட்களாக ஆபாச நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பெண்களைப் பற்றி இழிவாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பெண்களைப் பற்றி யாரும், எவரும் அவதூறாக அசிங்கமாகப் பேசினால் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்.
அரசியல் காழ்புணர்ச்சியில் முதலமைச்சர் பேசுகிறார் என்று யாராவது நினைத்தால் நான் பொறுப்பாக முடியாது. முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, ஒரு பெண்ணாக எவ்வளவு அவமானங்களை சந்தித்துள்ளார் என்பது நமக்கு தெரியும். வரும் காலங்களில் அதுபோன்ற நிகழ்வுகள் பெண்களுக்கு நடந்து விடக்கூடாது.
அரசியல் ரீதியாக ஹார்ஷான கமெண்ட்டுகள் இருக்கலாம் தப்பில்லை. ஆனால் பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசக் கூடாது. நான் அட்வைஸ் செய்யவில்லை; இதுதான் ரியாலிட்டி; மக்கள் எங்கள் கட்சிக்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல சாவே வராது என சிலர் பேசுகிறார்கள். மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொள்ளாத மனநிலை என்றால் இவர்கள் ஏன் அரசியலில் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் தான் வரும்" என்றார்.