இந்த ஆண்டிற்கான வார்டு மேம்பாட்டு நிதி இதுவரை ஒதுக்கப்படவில்லை - கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கப்படாமல் இருப்பதால் அடிப்படை பணிகளை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : July 29, 2026 at 7:08 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான வார்டு மேம்பாட்டு நிதி இதுவரை ஒதுக்கப்படவில்லை என கவுன்சிலர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்றக் கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று (ஜூலை 29) ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் வார்டு வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து உறுப்பினர்கள் விளக்கினர். இதில், 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான வார்டு மேம்பாட்டு நிதி இதுவரை ஒதுக்கப்படவில்லை என திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜகவை சேர்ந்த வார்டு கவுன்சிலர்கள் அடுத்தடுத்து குற்றஞ்சாட்டினர்.
இதுகுறித்து பேசிய கவுன்சிலர்கள், “கடந்த மார்ச் மாதம் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதி நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது புதிய அரசு பொறுப்பேற்று 3 மாதங்களாகியும் இதுவரை கவுன்சிலர் நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. வருகிற மார்ச் மாதத்துடன் கவுன்சிலர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளதால் விரைந்து நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.
கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கப்படாமல் இருப்பதால் அடிப்படை பணிகளைக்கூட எங்களால் மேற்கொள்ள முடியவில்லை, எனவே விரைந்து கவுன்சிலர்களுக்கான வார்டு மேம்பாட்டு நிதியை ஒதுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தனர்.
அதற்கு பதிலளித்த மேயர் பிரியா, “கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதி, சென்னை மாநகராட்சி மூலதன நிதியில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது. விரைந்து நிதி ஒதுக்க நகராட்சி நிர்வாக செயலரிடம் வலியுறுத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கவுன்சிலர்களின் கோரிக்கை அடிப்படையில் வார்டுகளில் முடிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு கவுன்சிலர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்காமல் அமைச்சர்கள் மூலம் மண்டல அலுவலர்கள் அதனை திறக்கிறார்கள் எனவும், சென்னை மாநகராட்சி பணிகளின் திறப்பு விழாவிற்கு கவுன்சிலர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்காமல் புறக்கணிப்பதாகவும் கவுன்சிலர்கள் பரிதி இளம் சுருதி மற்றும் கு.பி.ஜெயின் ஆகியோர் குற்றஞ்சாட்டினர்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய மேயர் பிரியா, "அரசியல் வேறு; மக்கள் பணி வேறு. நிகழ்ச்சிகளுக்கு மன்ற உறுப்பினர்களை அழைக்க வேண்டியது கடமை. அரசு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனைவருக்கும் கட்டாயமாக அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். அதில் கலந்துகொள்வது குறித்து அவர்கள் முடிவு செய்து கொள்வார்கள். அதிகாரிகள் தங்களது பணியை அதிகாரிகளாக மட்டுமே செய்ய வேண்டும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து, மாமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் பேசியபோது, தொடர்ந்து மன்ற கூட்டங்களில் துணை ஆணையாளர், மண்டல அதிகாரிகள் “ஏன் பங்கேற்பதில்லை. கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் எப்படி மன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் கேள்விகள், மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள்” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த மேயர் பிரியா, “மன்ற கூட்டத்தில் மாநகராட்சி மண்டல அலுவலர்கள் உரிய நேரத்தில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மக்கள் பிரச்சனையை பேசத்தான் வார்டு கமிட்டி கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதனால், அந்தந்த மண்டல அதிகாரிகள், துறைசார்ந்த அதிகாரிகள் ஆகியோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.