சுந்தர்.சி அரசியல் நாகரிகமற்றவர்; குஷ்புவுக்கு அமைச்சர் பிடிஆர் சரமாரி கேள்வி
சமூக ஊடகங்களில் பெயிட் புரமோஷன் வீடியோ மூலம் தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்து வருகிறார் என்று சுந்தர்.சி மீது அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : April 12, 2026 at 12:34 PM IST
மதுரை: திமுக அமைச்சர் பிடிஆருக்கும், பாஜக நிர்வாகியான குஷ்புவுக்கும் இடையேயான வார்த்தை போர் முற்றியுள்ளது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அமைச்சரின் இன்றைய சமூக வலைதள பதிவு அமைந்துள்ளது.
மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு எதிராக அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் புதிய நீதிக் கட்சி சார்பில் திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான சுந்தர். சி களம் காண்கிறார். இரண்டு பெரிய கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களான இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே தற்போது காரசாரமான வார்த்தை போர் உருவாகியுள்ளது.
இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அமைச்சர் பிடிஆர் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் இன்று பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். பாஜக நிர்வாகியும், சுந்தர் சி-யின் மனைவியுமான குஷ்பு, தம்மை விமர்சித்து சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த பதிவிற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதத்தில் அமைச்சரின் இந்த பதிவு அமைந்துள்ளது. அதில் அவர், 'பாதிக்கப்பட்டவர் என பாசாங்கு செய்வதை நீங்கள் (குஷ்பு) தயவுசெய்து நிறுத்துங்கள். நான் உங்களைப் பற்றி கூறியதில், துஷ்பிரயோகம் எது? தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் எவை?,' என்று கேள்வியெழுப்பி உள்ளார்.
மேலும் அதில், 'நீங்கள் 3 கட்சிகளுக்கு மாறியதாக கூறினேன். அவை முற்றிலும் மாறுபட்ட கொள்கைகளைக் கொண்ட கட்சிகள். அதனால் அரசியலில் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு எந்தக் கொள்கை அடிப்படையும் இல்லை என்று கூறியிருந்தேன். இதில் உண்மை இல்லை என்றால் நிரூபித்துக்காட்டுங்கள்,' என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Please stop misusing the victim card, Madam.— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) April 11, 2026
What part of what I said was " abuse, filth, and shameless personal attacks"?
let's start with you:
1) i said you had switched into 3 parties (with profoundly different principles, so you had no principled basis to be in politics).… https://t.co/E0gu7qwlG3
அத்துடன், 'கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற ஓர் மாநாட்டில், நகரங்களின் குப்பைப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க 'குப்பை வரி' விதிப்பதுதான் ஒரே வழி என நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். அதற்கு நான், இந்தப் பிரச்சனை மிகவும் சிக்கலானது. வரி விதிப்பதால் அதைச் சரிசெய்ய முடியாது என்று எதிர்வினை ஆற்றியிருந்தேன். இந்த உரையாடலை நீங்கள் மறுக்கிறீர்களா?
உங்களைப் பற்றி நான் கூறியது இவ்வளவுதான். நான் சொன்னதில் தவறு இருந்தால் சுட்டிக்காட்டவும். அதேநேரத்தில் இந்த இரண்டு கூற்றுகளில் எது வசைச்சொல், அருவருப்பானது மற்றும் வெட்கமற்ற தனிப்பட்ட தாக்குதல் என்பதை தயவுசெய்து விளக்குங்கள்,' என்று அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
மேலும் அவர் தமது பதிவில், 'உங்கள் கணவர் (சுந்தர் சி), தொகுதி மக்கள் மீது எனக்கு அக்கறையில்லை, ஊழல்வாதி என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகிறார். ஆனால், நான் அவருடைய தரத்திற்கு இறங்காமல் தவிர்த்து வருகிறேன். அத்துடன், சமூக ஊடகங்களில் பெயிட் புரமோஷன் வீடியோ மூலம் எனது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்து வருகிறார். ஆனால், என் தொகுதியில் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் கனவு நிறைவேறாது. என் மக்களுக்கு என்னை ஏற்கெனவே நன்றாகத் தெரியும்.
சுந்தர்.சி ஓர் அரசியல் நாகரிகமற்றவர். அரசியல் நெறிமுறைகளைப் படிக்கவோ, கற்றுக்கொள்ளவோ, புரிந்துகொள்ளவோ அவர் விரும்பவில்லை. அவர் இருக்கும் கட்சியின் தலைவர் ஒரு சாதிவெறியர், நீதிக் கட்சியின் பெயரைக் களங்கப்படுத்தியவர்' என்று அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுகொள்ள வலியுறுத்துவேன் - சரத்குமார் பேட்டி
பிடிஆர் மீதான குஷ்புவின் குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
பாஜகத் துணைத் தலைவரான குஷ்பு, மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிடும் தனது கணவர் சுந்தர்.சிக்காக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளார். அங்கு சுந்தர் சி-யின் எதிர்போட்டியாளரான அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனை அவர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தொகுதிக்கு எதையும் செய்யவில்லை, அவரது சொத்துக்கள் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளன என்று பிடிஆர் மீது குஷ்பு குற்றம்சாட்டி வருகிறார். மேலும் ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் அமைச்சரை இணைத்தும் பேசி வருகிறார்.