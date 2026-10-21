வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்த உம்மிடி எத்திராஜ் காலமானார் - பிரதமர் மோடி இரங்கல்
உம்மிடி எத்திராஜை சந்தித்து, நமது நாட்டிற்கும், கலாச்சாரத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நன்றித் தெரிவிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது என்று பிரதமர் மோடி தனது இரங்கல் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 7:39 PM IST
சென்னை: மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் கைகளில் வழங்கப்பட்ட, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்த உம்மிடி எத்திராஜ் காலமானார்.
'உம்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸ்' குடும்பத்தின் மூத்த தலைவரும், மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்தவருமான உம்மிடி எத்திராஜ் இன்று (அக்.21) சென்னையில் காலமானார். அவருக்கு வயது 99.
சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம், கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் உம்மிடி எத்திராஜின் உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. நகைக்கடைகளின் உரிமையாளர்கள், பல்வேறு சங்கங்களின் நிர்வாகிகள், அரசியல் கட்சிகளின் பிரமுகர்கள், பொதுமக்கள், குடும்பத்தினர் உள்ளிட்டோர் அவரது உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் இன்று மாலை, உம்மிடி எத்திராஜுவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
யார் இந்த உம்மிடி எத்திராஜ்?
கடந்த 1900- ஆம் ஆண்டு சென்னையில் 'உம்மிடி பங்காரு ஜூவல்லர்ஸ்' நகைக்கடைத் தொடங்கப்பட்டது. இந்தியாவின் புகழ் பெற்ற நகைக்கடைகளில் ஒன்றாகத் திகழும் இந்த கடை 125 ஆண்டுகளாகச் சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றது. 'உம்மிடி பங்காரு ஜூவல்லர்ஸ்' குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் தான் உம்மிடி எத்திராஜ். இவர், தனது 22 வயதிலேயே நகைகளைச் செய்யும் தொழிலாளியாக தனது வாழ்க்கைப் பயணத்தை தொடங்கினார்.
கடந்த 1947- ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் இருந்து இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. அப்போது, சுதந்திர இந்தியாவின் அதிகார மாற்றத்தைக் குறிக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட 'செங்கோலை' வடிவமைத்தவர் உம்மிடி எத்திராஜ். பின்னர், அந்த 'செங்கோல்' இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற ஜவஹர்லால் நேருவிடம் வழங்கப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, 2023- ஆம் ஆண்டு புதுடெல்லியில் புதிய நாடாளுமன்றம் திறக்கப்பட்ட போது 'செங்கோலை' வடிவமைத்த உம்மிடி எத்திராஜை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவித்து நினைவுப் பரிசு வழங்கினார். சென்னை நகை மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்கத்தின் தலைவராகப் பணியாற்றியுள்ள அவர், ராமானுஜர் குறித்த நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
Deeply saddened by the passing of Thiru Vummidi Ethiraj Ji. Hailing from a distinguished family based in Tamil Nadu, he will always be remembered for his efforts in crafting the historic Sengol that was presented to Former Prime Minister Nehru. Many years later, in 2023, it was our Government which had the honour of giving the Sengol a place of pride in the new Parliament building. During that time, I had the honour of meeting Thiru Vummidi Ethiraj Ji and expressing gratitude for what he has done for our nation and culture. His life and craftsmanship represent a remarkable connection between India's glorious traditions and our national journey. My heartfelt condolences to his family and admirers. Om Shanti. திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களின் மறைவை அறிந்து மிகவும் வேதனையடைந்தேன். தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலிருந்து வந்த இவர், முன்னாள் பிரதமர் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்தமைக்காக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, 2023-ல், புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தில் அந்த செங்கோலுக்கு உரிய கௌரவத்தை வழங்கி சிறப்பிக்கும் வாய்ப்பு எங்கள் அரசுக்கு கிடைத்தது. அப்போது திரு உம்மிடி எத்திராஜ் அவர்களை சந்தித்து, நமது நாட்டிற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. அவரது வாழ்க்கையும், கலைத்திறனும், இந்தியாவின் பெருமைமிக்க வளமான பாரம்பரியத்திற்கும் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்திற்கும் இடையிலான போற்றத்தக்க தொடர்பை பிரதிபலிக்கின்றன. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி.— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "உம்மிடி எத்திராஜின் மறைவை அறிந்து மிகவும் வேதனையடைந்தேன். தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்திலிருந்து வந்த இவர், முன்னாள் பிரதமர் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோலை வடிவமைத்தமைக்காக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, 2023-ல் புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தில் அந்த செங்கோலுக்கு உரிய கௌரவத்தை வழங்கி சிறப்பிக்கும் வாய்ப்பு எங்கள் அரசுக்கு கிடைத்தது.
அப்போது உம்மிடி எத்திராஜை சந்தித்து, நமது நாட்டிற்கும், கலாச்சாரத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நன்றித் தெரிவிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. அவரது வாழ்க்கையும், கலைத்திறனும், இந்தியாவின் பெருமைமிக்க வளமான பாரம்பரியத்திற்கும், நமது நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்திற்கும் இடையிலான போற்றத்தக்கத் தொடர்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.