வி.எஸ். பாபு இறுதி ஊர்வலத்தில் அமைச்சரை தள்ளி விட்டேனா? தீயாக பரவிய வீடியோ; விளக்கம் அளித்த வைகோ
"அதிமுக ஆட்சியில் வளர்ப்பு மகன் திருமணத்தை விமர்சித்து 5 ஆண்டுகள் அரசியல் செய்த திமுக, தற்போது சென்னை, மும்பையை விட்டுவிட்டு கிரீஸில் (Greece) சென்று திருமணம் நடத்துகின்றனர்" என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 4:17 PM IST
கோயம்புத்தூர்: "வி.எஸ்.பாபு இறுதி ஊர்வலத்தின்போது கூட்ட நெரிசலில் யாரோ ஒருவர் என் கையைப் பிடித்து இழுத்தார்; அதனால் உன் வேலையைப் பார்த்துட்டு போ என்று கூறினேன்" என சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் காணொளிக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூரில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவிடம், வி.எஸ். பாபு இறுதி ஊர்வலத்தில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபனை தள்ளிவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வீடியோ குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
முதலமைச்சர் விஜய் அழைத்தார்
அதற்கு பதிலளித்த வைகோ, "முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடன் நடந்து வருமாறு என்னை அழைத்ததால் அவருடன் சென்றேன். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் யாரோ ஒருவர் தேவையில்லாமல் குறுக்கே புகுந்து என் கையைப் பிடித்து இழுத்தார். அவர் யார் என்றே எனக்குத் தெரியாது; அமைச்சரா என்றுகூட தெரியாது. அதனால் உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ என்று கூறினேன். யாரையும் நான் தள்ளிவிடவில்லை.
முதலமைச்சருக்கு பாதுகாப்புக் கொடுக்கும் பணியை நான் செய்தேன். இதற்கு முன்பும் வாஜ்பாய், வி.பி.சிங், கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கும் இவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருந்துள்ளேன். 12 கிலோ மீட்டர் தூரம் முதலமைச்சரின் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு நான் நடந்ததை சகிக்க முடியாமல் திமுக ஆதரவு ஊடகங்கள் திட்டமிட்டுத் திரித்துச் செய்தியை வெளியிடுகின்றன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பத்திரிகையாளர்களை மதிப்பவன் நான்
"என்னைப் போல் பத்திரிகையாளர்களை மதிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை. ஆனால், திமுகவின் ஏஜெண்ட்டுகளைப் போல் செயல்பட்டு, என்னைக் கோபப்படுத்த வேண்டும், புண்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் திட்டமிட்டுக் கேள்விகளைக் கேட்கிறீர்கள். 62 ஆண்டுகால அரசியலில் நான் பார்க்காத விமர்சனங்களா? எந்தச் செய்தியை வேண்டுமானாலும் போட்டுக் கொள்ளுங்கள்; நான் கவலைப்படப் போவதில்லை" என காட்டமாக வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
'திமுகவின் வடிவேலு' என்று விமர்சிக்கின்றனர் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "வடிவேலு ஒரு தமிழன்; தமிழருக்காகப் பாடுபடுபவர்; சினிமாவின் உச்சத்தில் இருந்த அவரை, திமுகவுக்குப் பிரச்சாரம் செய்ய அழைத்துப் பயன்படுத்திக் கொண்டது. தேர்தலுக்குப் பிறகு தங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனப் படங்களில்கூட வாய்ப்பு கொடுக்காமல் கழுத்தறுத்து 'ஃபீல்டு அவுட்' ஆக்கியது திமுகதான். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னை வடிவேலுவுடன் ஒப்பிடுவது பொருத்தமானதுதான்" என்று சாடினார்.
எந்த ஊடகமும் கேள்வி கேட்பதில்லையே ஏன்?
முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் திருமணச் செலவுகள் குறித்துக் கடுமையாக விமர்சித்த வைகோ, "அதிமுக ஆட்சியில் வளர்ப்பு மகன் திருமணத்தை விமர்சித்து 5 ஆண்டுகள் அரசியல் செய்த திமுகவினர், தற்போது சென்னை, மும்பை, டெல்லியை விட்டுவிட்டு கிரேக்க நாடான கிரீஸில் (Greece) சென்று திருமணம் நடத்துகின்றனர்.
முன்னாள் முதலமைச்சர், முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் குடும்பத்தினர் பிசினஸ் கிளாஸ் விமானங்களில் சென்று, நட்சத்திர ஓட்டல்களில் தங்கிப் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் திருமணம் நடத்துவதை எந்த ஊடகமும் கேள்வி கேட்பதில்லையே ஏன்?" என வைகோ கேள்வியெழுப்பினார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு நிலை குறித்துப் பேசிய அவர், "1991- ஆம் ஆண்டு முதல் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி முடியும் வரை நடந்த கொலைகள், கொள்ளைகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள், லாக்கப் மரணங்கள் குறித்த முழுமையான புள்ளி விவரங்களை ஒருமாத காலம் உழைத்துத் தொகுத்துள்ளேன். மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியில் தூத்துக்குடி சிறுமி வன்கொடுமைக் கொலை, சாத்தான்குளம் இரட்டைக் கொலை என பல கொடூரங்கள் நடந்தன.
திமுக ஜாம்பவான்களுடன் விவாதிக்க நான் தயார்
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் ஸ்டெர்லைட் பணத்திற்காக காவல்துறையினர் கூலிப்படையாக மாறி 16 அப்பாவி மக்களைச் சுட்டுக் கொன்றனர். யார் ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கெட்டது என்பது குறித்து எந்த மேடையிலும், எந்தத் தேதியிலும் திமுக ஜாம்பவான்களுடன் விவாதிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்" எனச் சவால் விடுத்தார்.
தற்போதைய அரசு மற்றும் நிர்வாகம் குறித்து பேசிய வைகோ, "விஜய் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, முந்தைய ஆட்சிகளில் பணம் வாங்கிப் பழக்கப்பட்ட சில அரசு அதிகாரிகள், கோப்புகளை நகர்த்தாமல் அரசை ஸ்தம்பிக்க வைக்கப் பார்க்கிறார்கள். ஆனாலும், முதலமைச்சர் விஜய் நேர்மையான ஆட்சியை நடத்தி வருகிறார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய வைகோ, "திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு, சிறுபான்மையினர் மற்றும் நடுநிலையாளர்களின் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது, இது துரதிர்ஷ்டவசமானது; இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு உரிய நேரத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும்" என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
சோத்துப்பாறை அணை திறப்பு விவகாரம்
சோத்துப்பாறை அணையை தவெக நிர்வாகிகள் தன்னிச்சையாகத் திறந்து வைத்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "அதிகாரிகள் வராத சூழலில், உள்ளூர் விவசாயிகளைக் காப்பாற்றும் நோக்கில் அவர்கள் அணையை திறந்து வைத்ததில் எந்தத் தவறும் இல்லை; மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசைக் கண்டித்து வரும் நவ.28-ஆம் தேதி தனது தலைமையில் தென்காசியில் பிரம்மாண்ட ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது" என்றார் வைகோ.