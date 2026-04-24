மதுரையில் பதிவான வாக்குகள் 5 இடங்களில் எண்ணப்படும் - நீங்க எந்த தொகுதி?
மதுரையில் அதிகபட்சமாக சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 87.23 விழுக்காடும், குறைந்தபட்சமாக மதுரை வடக்கில் 72.63 விழுக்காடு வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 10:46 AM IST
மதுரை: நேற்று பதிவான வாக்குகள் மே 4 ஆம் தேதி ஒத்தக்கடை வேளாண்மை கல்லூரி, மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம், தியாகராசர் பொறியியல் கல்லூரி, மதுரை கல்லூரி மற்றும் கப்பலூர் அரசு கலைக் கல்லூரி ஆகிய 5 இடங்களில் எண்ணப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் - 2026 வாக்குப்பதிவு நேற்று (ஏப்.23) விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்த நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் மொத்தமாக 85.15 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்துள்ளது. அதில், மதுரை மாவட்டம் மட்டும் 80.52 விழுக்காட்டைப் பதிவு செய்துள்ளது.
குறிப்பாக, மதுரை மத்தி தொகுதியில் 73.88%, மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் 79.90%, மதுரை வடக்கு தொகுதியில் 72.63%, மதுரை தெற்கு தொகுதியில் 78.19%, மதுரை மேற்கு தொகுதியில் 77.77%, மேலூர் தொகுதியில் 82.22%, சோழவந்தானில் 87.23% , திருமங்கலத்தில் 87.03%, திருப்பரங்குன்றத்தில் 81.41%, உசிலம்பட்டியில் 82.95% என வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
அதிகபட்சமாக சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 87.23 விழுக்காடும், குறைந்தபட்சமாக மதுரை வடக்கில் 72.63 விழுக்காடு வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. அந்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில், வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவிற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) மற்றும் வாக்களித்ததை உறுதி செய்யும் ஒப்புகை சீட்டு கருவிகள் (VVPAT) ஆகியவற்றை பாதுகாப்பாக சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளான மதுரா கல்லூரி மற்றும் தியாகராசர் பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு வரப்படுவதையும், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் சம்மந்தப்பட்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள காப்பறையில் (Strong Room) வைக்கப்பட்டு வரும் பணிகளை மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரவீன்குமார் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, வருகின்ற மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் மதுரையில் உள்ள ஐந்து இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2021-ம் ஆண்டு மூன்று இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கூடுதலாக இரண்டு இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, மேலூர் மற்றும் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை ஒத்தக்கடையில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை கல்லூரியிலும்; சோழவந்தான் மற்றும் உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும்; மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியிலும்; மதுரை மத்தி மற்றும் மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு மதுரை கல்லூரியிலும்; திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு மதுரை மாவட்டம் கப்பலூரில் அமைந்துள்ள அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்திலும் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.