உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து விவரம் குறித்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சொத்து விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு வருமான வரித் துறை மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சொத்து விவரங்கள் முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இவர், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின்போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களுக்கும், தற்போது தாக்கல் செய்துள்ள சொத்து விவரங்களுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் உள்ளதாகக் கூறி, அவர் போட்டியிடும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் வாக்காளரான குமாரவேல் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், 'உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தில் 7 கோடியே 36 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்திருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், தற்போது தேர்தல் வேட்பு மனுவில், அந்த விவரங்கள் குறித்து எந்த தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை' என்று மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், 'உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி, ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தில் 2 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், அந்த பரிவர்த்தனை குறித்து முறையான விளக்கங்கள் எதுவும் வேட்பு மனுவில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் 11 கோடியே 6 லட்சம் ரூபாய் ஸ்னோ ஹவுசிங் நிறுவனத்திற்கு கடன் கொடுத்துள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்தமுறை தாக்கல் செய்துள்ள வேட்பு மனுவில் 10 கோடி ரூபாய் கடன் கொடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மீதமுள்ள 1 கோடியே 6 லட்சம் ரூபாய் திருப்பி செலுத்தப்பட்டதா? என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
2020-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் 2 கோடி ரூபாய் வருமானம் இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தற்போது 10 கோடியே 98 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் உள்ளதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். வருமானம் மற்றும் சொத்து அதிகரித்தது குறித்து உரிய விளக்கங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை. சொத்து குறித்து தவறான முழுமையற்ற தகவல்களை வேட்பாளர்கள் தெரிவிப்பது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்பதால் இந்த முரண்பாடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித் துறைக்கும் கம்பெனி விவகாரங்கள் துறைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும்' என்று மனுதாரர் தனது மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வில் நாளை (ஏப்ரல் 15) விசாரணைக்கு பட்டியலிப்பட்டுள்ளது.