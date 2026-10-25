வாக்குரிமை உள்ளவர்கள், இல்லாதவர்கள் என இரு பிரிவினரை பிரதமர் மோடி உருவாக்குகிறார் - தெலங்கானா எம்.பி. மல்லு ரவி
"வரும் தேர்தலில் நாட்டின் அடுத்த பிரதமராக ராகுல் காந்தி நிச்சயம் பொறுப்பேற்பார். இதுவே ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் உணர்வாக உள்ளது" என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. மல்லு ரவி தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2026 at 5:52 PM IST
திருச்சி: வாக்குரிமை உள்ளவர்கள், வாக்குரிமை இல்லாதவர்கள் என இரு பிரிவினரை பிரதமர் மோடி உருவாக்கி வருவதாக தெலங்கானா காங்கிரஸ் எம்.பி. மல்லு ரவி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
நாட்டின் ஜனநாயக அமைப்புகளையும், குடிமக்களின் வாக்குரிமையையும் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நாடு முழுவதும் 'வாக்கைக் காப்போம், நாட்டைக் காப்போம்' என்ற தீவிர பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருச்சியில், இதுதொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு, காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில், பிரச்சார பொறுப்பாளர்களான தெலங்கானா காங்கிரஸ் எம்.பி. மல்லு ரவி, முன்னாள் எம்.பி. திருநாவுக்கரசர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
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அப்போது, மல்லு ரவி பேசுகையில், "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்.) என்ற முறையை தவறாக பயன்படுத்தி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வருகிறது. 2018-இல் மத்திய பிரதேச தேர்தலில் 18 லட்சத்திற்கும் அதிகமான போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டதை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆதாரத்துடன் சுட்டிக்காட்டி நீக்கிய பின்னரே, அங்கு காங்கிரஸ் கட்சியால் வெற்றி பெற முடிந்தது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவில் பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் இந்திய தலைமை நீதிபதி ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்த முறையை மத்திய பாஜக அரசு திடீரென மாற்றியது. அந்தக் குழுவில் தலைமை நீதிபதியை நீக்கி விட்டு, பிரதமரால் நியமிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சரை சேர்த்ததன் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்துள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற இரு ஆணையர்களின் ஆலோசனைகளையும் கேட்காமல் தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுத்து பாஜகவிற்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார் என்று சமீபத்திய செய்திகள் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை மூலம், நாடு முழுவதும் சுமார் 13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த எண்ணிக்கை விரைவில் 20 கோடியாக உயரக்கூடும். குறிப்பாக பட்டியல் இனத்தவர், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களின் பெயர்களே அதிகம் நீக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம், வாக்குரிமை உள்ளவர்கள் மற்றும் வாக்குரிமை இல்லாதவர்கள் என இரு வேறு பிரிவினரை நரேந்திர மோடி உருவாக்கி வருகிறார்.
இந்த விவகாரத்தை கண்டித்து, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் போராட்டம் நடத்தியபோது, காவல் துறையால் தவறாக நடத்தப்பட்டனர். உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதுதொடர்பாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடைபெறும் இப்போராட்டம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கானது அல்ல; இந்திய நாட்டின் ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதற்கானது. தவறு செய்யும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும். அவர் மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தை கிராமப்புறங்கள் வரை கொண்டு செல்லும் வகையில், அனைத்து மண்டலங்களிலும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு விளக்க கூட்டங்கள் நடத்தப்படும்.
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நாட்டின் அடுத்த பிரதமராக ராகுல் காந்தி நிச்சயம் பொறுப்பேற்பார். இது ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் உணர்வாக உள்ளது. ராகுல் காந்தி 4,000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் 'பாரத் ஜோடோ' யாத்திரை மேற்கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து 'பாரத் ஜோடோ நியாய' யாத்திரையையும் நடத்தினார். கடந்த 8 ஆண்டுகளாக மக்களுக்காக தொடர்ந்து உண்மையாகப் போராடி வருகிறார். அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக மட்டும் போராடவில்லை; மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் போராடி வருகிறார். எனவே, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள பலரும் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர்.
காவிரி நீர் விவகாரம் என்பது ஒரு மாநில அளவிலான உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனை. அகில இந்திய அளவில் செயல்படும் தலைவராக, அந்த விவகாரத்தை முழுமையாக படித்து புரிந்துகொண்ட பிறகு கருத்து தெரிவிப்பேன்" என்று தெரிவித்தார்.