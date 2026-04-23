பீர்க்கன்காரணை வாக்குச்சாவடியில் பதிவான வாக்குகளில் முரண்பாடு; அதிகாரிகள் திணறல்

காலை முதல் இளைஞர்கள், பெண்கள், முதியோர்கள் என வாக்காளர்கள் ஆர்வமாக இந்த வாக்குச்சாவடி மையத்தில் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனர்

வாக்கு எண்ணிக்கை முரண்பாட்டால் திணறிய அதிகாரி
வாக்கு எண்ணிக்கை முரண்பாட்டால் திணறிய அதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 23, 2026 at 10:45 PM IST

சென்னை: தாம்பரம் அருகே உள்ள பீர்க்கன்காரணை வாக்குச்சாவடியில் வாக்கு எண்ணிக்கையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதாகக் கூறி மறு வாக்குபதிவு செய்ய அதிமுக மற்றும் தவெக கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பீர்க்கன்காரணை பகுதியில் அமைந்துள்ள 318-ஆவது வாக்குச்சாவடியில் பதிவான வாக்குப்பதிவு கணக்கில் முரண்பாடு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி அந்த வாக்குசாவடி மையத்தில் காலை முதலே ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் முதியவர்கள் என அனைத்து தரப்பு வாக்காளர்களும் ஆர்வமாக பங்கேற்று தங்களின் வாக்கினைப் பதிவு செய்தனர்.

மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்ததை அடுத்து, ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பு, கட்டுப்பாட்டு கருவி, விவிபேட் உள்ளிட்ட இயந்திரங்களை சீல் வைத்து ஒப்படைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன. அப்போது, வாக்களித்தவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிக வாக்குகள் இவிஎம் இயந்திரத்தில் பதிவாகி இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. ஆகையால், வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை சீல் வைத்து ஒப்படைக்க முடியாமல் அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக இன்று காலை 7 மணிக்கு முன்பாக மாதிரி வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டபோது, 21 மாதிரி வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் அனைத்து கட்சிகளின் முகவர்களின் முன்னிலையில் ஏவிஎம் இயந்திரம் 'பூஜ்ஜியம்' என்ற நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இதன் பிறகே பொதுமக்கள் வாக்குப்பதிவு தொடங்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அந்த வாக்குச்சாவடியில் 468 பேர் வாக்களித்ததாக பதிவேட்டில் உள்ள நிலையில் இவிஎம் இயந்திரத்தில் கூடுதலாக ஒன்பது வாக்குகள் பதிவாகி இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்களும் தங்களிடம் உள்ள விவரங்களுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

மேலும், இவிஎம் இயந்திரம் எப்படி 9 வாக்குகளை கூடுதலாக காண்பிக்கிறது? கள்ள ஓட்டு போடப்பட்டதா? என பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்து முகவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த விவகாரம் குறித்து தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முரளிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் சுமார் 3 மணி நேரமாகியும் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வரவில்லை. ஆகையால், அனைத்து கட்சி முகவர்களும் கடும் அதிருப்திக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இதனால் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரியாமல் தேர்தல் அலுலவர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். தொடர்ந்து, அனைத்துக் கட்சிகளின் முகவர்களும் இந்த முரண்பாட்டுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறுவாக்கு பதிவு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன் வைத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அதிமுக, தமிழக வெற்றி கழகத்தைச் சேர்ந்த சில நிர்வாகிகள் காலையில் போடப்பட்ட மாதிரி வாக்குகள் 21-ம் ஜீரோ என்ற நிலைக்கு வரவழைத்து எங்களிடம் காண்பிக்கவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றனர். இந்த சம்பவம் பெருங்களத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

