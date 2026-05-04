தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழகம் முழுவதும் பதிவான வாக்குகள் 62 மையங்களில் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்படவுள்ளது.
Published : May 4, 2026 at 12:01 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் தமிழகம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் இன்று எண்ணப்படுகின்றன.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த வாக்குப் பதிவில் சுமார் 85.15% வாக்குகள் பதிவானது. தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 5.67 கோடி வாக்காளர்களில் சுமார் 4.87 கோடி வாக்காளர்கள் தங்களின் ஜனநாயக கடமையாற்றினர். சுமார் 80 லட்சம் பேர் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்கவில்லை. சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகபட்சமாக சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் 4,45,000 லட்சம் வாக்குகள் பதிவானது. குறைந்தபட்சமாக துறைமுகம் தொகுதியில் 99,000 வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் 62 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழகம் முழுவதும் பதிவான வாக்குகள் 62 மையங்களில் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்படவுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மட்டும் துணை ராணுவத்தினருடன் 18 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடவுள்ளனர். இதுதவிர மாநிலம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் போலீசாரும், சென்னையில் மட்டும் 20 ஆயிரம் போலீசாரும் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர்.
வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் உள்ள காப்பறைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த முகவர்கள் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கியுடன் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு கூடுதலாக 240 அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு 500 தபால் வாக்குகளுக்கும் ஒரு வாக்கு எண்ணிக்கை மேஜை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் தமிழகம் முழுவதும் 10,545 பேர் ஈடுபடவுள்ளனர். மொத்தம் 3324 மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் ராணி மேரி கல்லூரி, லயோலா கல்லூரி, அண்ணா பல்கலை கழகம் ஆகிய மூன்று மையங்களில் எண்ணப்படுகிறது. அடையாள அட்டை உள்ளவர்கள் மட்டுமே வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தேர்தல் ஆணையமும், காவல்துறையும் அறிவித்துள்ளனர். அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் நுழைவதை தடுக்க வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டு, முகவர்களின் அடையாள அட்டைகள் க்யூ ஆர் கோடு ஸ்கேனிங் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே அனைவரும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தின் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட இருக்கிறார்கள்.