வஉசி நினைவு தினத்தில் இரு தரப்பினரிடையே மோதல்: திருநெல்வேலியில் பதற்றம்
"மணிமண்டப வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 11:01 PM IST
திருநெல்வேலி : சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் வ.உ. சிதம்பரனாரின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி அவரது மணிமண்டப வளாகத்தில் இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் வ.உ.சிதம்பரனாரின் 90- வது நினைவுத் தினம் இன்று (நவ.18) அனுசரிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாநகரில் உள்ள வ.உ.சிதம்பரனாரின் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகர காவல்துறை சார்பில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
குறிப்பாக, இன்று காலை 06.00 மணி முதல் மாலை 06.00 மணி வரை வ.உ.சிதம்பரனாரின் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மரியாதைச் செலுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள், வ.உ.சிதம்பரனாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்த நிலையில், பிற்பகல் 03.00 மணியளவில் மதுரையில் இருந்து காரில் வந்த சுமார் 20 இளைஞர்கள் மணிமண்டபம் அமைந்துள்ள சாலையில் மது அருந்திவிட்டு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் ரகளையில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்ற காவல்துறையினருக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, காவல்துறையினர் லேசான தடியடி நடத்தி அவர்களைக் கலைத்தனர்.
மேலும், காவல்துறையினரின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து மணிமண்டபத்திற்குள் சென்ற அந்த இளைஞர்கள், வ.உ.சி. திருவுருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினர். அப்போது மதுபோதையில் மணிமண்டப வளாகம் மற்றும் அருங்காட்சியகப் பகுதிகளில் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அத்துடன், வஉசி சிலையின் கீழ் பேப்பர் பட்டாசு வெடியை வைத்துவிட்டு சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது அங்கிருந்த பெண் காவலர் ஒருவர் துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு, அந்த வெடியைப் பறிமுதல் செய்து காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தார். இதையடுத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர், அவர்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றினர்.
இதற்கிடையே, மானாமதுரையைச் சேர்ந்த குறிப்பிட்ட சமூக அமைப்பின் பெண் நிர்வாகி அன்னலட்சுமி தனது ஆதரவாளர்களுடன் மணிமண்டபத்திற்கு வந்தார். அவருடன் மதுரையில் இருந்து வந்த இளைஞர்களும், மீண்டும் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காகச் சென்றதால் அங்கு சலசலப்பு ஏற்பட்டது. இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் வீர தமிழர் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் பந்தல் ராஜா அழைப்பின் பேரில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக மணிமண்டபத்திற்கு வருகை தந்தார்.
அப்போது எதிர்திசையில் மற்றொரு தரப்பினர் வந்ததால், மோதல் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் மதுரை மற்றும் சிவகங்கையில் இருந்து வந்தவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி மாற்று வழியை ஏற்பாடு செய்தனர்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது மர்மநபர் ஒருவர், திடீரென காலணியை வீசினார். இதனால் அங்கு மீண்டும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பந்தல் ராஜா தனது ஆதரவாளர்களை சமாதானப்படுத்தி மணிமண்டபத்திற்குள் அழைத்துச் சென்றார்.
தொடர்ந்து வ.உ.சி. சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது மதுரை மற்றும் சிவகங்கையில் இருந்து வந்த குழுவினருக்கும், பந்தல் ராஜா தரப்பினருக்கும் இடையே திடீரென மீண்டும் மோதல் வெடித்தது.
செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோதே இருதரப்பினரும் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்த காவல்துறையினர் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தனர். நிலைமைக் கட்டுக்குள் வராததால் இருதரப்பினர் மீதும் லேசான தடியடி நடத்திக் கூட்டத்தைக் கலைத்தனர்.
மாலை 06.00 மணியுடன் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கான அனுமதி நேரம் நிறைவடைந்ததைதொடர்ந்து மணிமண்டபத்தின் கதவுகள் மூடப்பட்டு பொதுமக்கள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் மற்றும் மாநகர துணை ஆணையர் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
"மணிமண்டப வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வுச் செய்யப்பட்டு தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என காவல் ஆணையர் தெரிவித்தார்.
சுதந்திரப் போராட்டத்திற்காக தனது வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்த கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனாரின் நினைவுத் தினத்தில், அவரது மணிமண்டப வளாகத்திலேயே இருதரப்பினர் மோதிக்கொண்ட சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.