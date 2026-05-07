தவெகவிற்கு ஆதரவு குறித்து விசிகவின் உயர்நிலை குழு முடிவு செய்யும்- திருமாவளவன்
மக்கள் நல அரசை அமைக்கின்றோம். ஆதரவு தாருங்கள் என்றே விஜய் கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழுவை கூட்டி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (மே 07) விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் ஆகியோர் இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி., "தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து மு.க.ஸ்டாலினிடம் கலந்துரையாடினோம். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் கூட்டி முடிவு எடுப்போம். ஆளுநர் முன்னதாகவே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கூறுவது சட்டபூர்வமானது அல்ல என்று சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் ஏன் ஆளுநர் அவ்வாறு கூறுகிறார் என்று தெரியவில்லை. பாஜக தமிழ்நாடு அரசியலில் குழப்பத்தை விளைவிக்கிறது.
ஏதோ ஒரு வகையில் பாஜக தலையீடு செய்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ஆளுநரின் நடவடிக்கை அதை உறுதிப்படுத்துகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவுக் கேட்டு தவெகவினர் கடிதம் எழுதியிருப்பது பாஜகவிற்கு ஆத்திரத்தை மூட்டி இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால் விஜய்க்கு இது போன்ற நெருக்கடியை பாஜக தருகிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "ஆளுநர் சட்டத்தை மீறக்கூடாது. பல கட்சிகள் இயங்குமுறை கொண்ட நம் நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சியே நடைபெற வேண்டும். சட்டத்தை அவர்கள் கடந்துச் செல்ல கூடாது. மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தது தோழமைப்பூர்வமான சந்திப்பு. தமிழக வெற்றிக் கழகம் எங்களைக் கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை. மக்கள் நல அரசை அமைக்கின்றோம்; ஆதரவு தாருங்கள் என்றே விஜய் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். இது குறித்து எங்களது செயற்குழு நாளை கூடி முடிவுச் செய்யும்" என்றார்.