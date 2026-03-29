ETV Bharat / state

வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட சசிகலா; விஜய் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கும் வேட்பாளர் அறிவிப்பு

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் வி.கே.சசிகலா வெளியிட்டுள்ளார்.

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவுடன் இணைந்து, சசிகலா தலைமையிலான அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது. முதல்கட்டமாக அக்கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் 21 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் வி.கே.சசிகலா அறிவித்துள்ளார்.

வேட்பாளர் பட்டியல்
வேட்பாளர் பட்டியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முக்கிய தொகுதிகளில் களமிறங்கும் வேட்பாளர்கள்

  • மதுரை மத்தி - சக்கரவர்த்தி
  • திருப்பரங்குன்றம் - தனபாண்டியன்
  • திருச்சி கிழக்கு - நந்தகுமார்
  • மன்னார்குடி - ராசுப்பிள்ளை

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS
V K SASIKALA
AIPTMMK
வி கே சசிகலா
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.