கட்சியின் பெயர் 'அபுமமுக', சின்னம் 'தென்னந்தோப்பு' - சசிகலா அறிவிப்பு
நாங்கள் தனி மரமாக வரவில்லை. தோப்பாக தான் வந்துள்ளோம். தலைவர் காலத்தில் இருந்தே எங்களுடன் வந்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக நாங்கள் இருப்போம் என்று சசிகலா தெரிவித்தார்.
Published : March 13, 2026 at 2:14 PM IST
சென்னை: அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டதாகவும், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் வி.கே.சசிகலா அறிவித்தார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழி வி.கே. சசிகலா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிதாக கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்து அதற்கான கொடியை அறிமுகப்படுத்தினார். விரைவில் கட்சியின் பெயர் அறிவிக்கப்படும் என்று அவர் கூறியிருந்த நிலையில், இன்று சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள இல்லத்தில் புதிய கட்சியின் பெயரையும், சின்னத்தையும் அவர் வெளியிட்டார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா, “திமுக என்ற தீய சக்தியை வேரறுத்து தமிழக மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக புரட்சித் தலைவர் ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினார். அந்த கட்சியானது ஏழைகளுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது.
மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆட்சியில் அவர் செய்து காட்டினார். அவரைப் போலவே மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும், எம்ஜிஆர் கொள்கையில் அடி பிறழாமல் மக்களுக்கு வேண்டிய நல்ல திட்டங்களையெல்லாம் கொடுத்தார். குறிப்பாக, அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய திட்டங்களை உருவாக்கினார். அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு எல்லாம் தலைகீழாக மாறிவிட்டது.
தமிழ்நாட்டு மக்களை திமுக என்ற தீய சக்தி கசக்கி பிழிந்து விட்டது. இதையெல்லாம் பார்த்து இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி கட்சியின் கொடியை அறிமுகப்படுத்தினேன். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா மீது பற்றுள்ள ஒரு தொண்டர் ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்துள்ளார். அவர் ஆரம்பித்த கட்சியில் நான் என்னை இணைத்துக் கொள்கிறேன். அந்த கட்சிக்கு ‘அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளோம்” என்றார். பின்னர் கண் கலங்கியவாறே, மக்களோடு இருப்பேன் என்பதற்கு இந்த சின்னமே ஒரு சாட்சி என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: ஈரானுக்கு எதிராக ஐ.நாவில் தீர்மானம்: இந்தியா ஒருதலைப்பட்சமாக மாறுகிறது - ப. சிதம்பரம் விமர்சனம்
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அபுமமுக கட்சி சார்பில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள் என்று கூறிய சசிகலாவிடம், தனித்து போட்டியிடுவீர்களா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, “தனி மரம் தோப்பாகாது என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. ஆனால் நாங்கள் தனி மரமாக வரவில்லை. தோப்பாக தான் வந்துள்ளோம். தலைவர் காலத்திலிருந்தே எங்களுடன் வந்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக நாங்கள் இருப்போம்” என்று பதிலளித்தார்.
அமமுக என கட்சி தொடங்கிய டி.டி.வி. தினகரன் இப்போது அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “ஒரு கட்சி அதன் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்படும். என்னை பொருத்தவரை எல்லாமே மக்கள் தான். தமிழக மக்கள் நல்ல மனம் படைத்தவர்கள். அதனால் நல்ல தீர்ப்பை கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய சசிகலா, “திமுக ஆட்சியில் 5 வயது குழந்தை முதல் மூதாட்டி வரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். பகலிலேயே சாலையில் வெட்டுகிறார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும் மக்கள், ‘ஜெயலலிதா ஆட்சி போல வராது’ என்கின்றனர். திமுகவை ஓட ஓட விரட்டுவது தான் எங்கள் வேலை” என தெரிவித்தார்.