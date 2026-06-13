மேகதாது தமிழ்நாட்டின் பகுதி என தீர்மானம் நிறைவேற்றுக - தமிழக அரசை வலுயுறுத்திய வியனரசு
மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக, தவெக தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வியனரசு கூறினார்.
Published : June 13, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: மேகதாது அணைத் திட்டத்தை முறியடிக்க மேகதாது பகுதியை தமிழ்நாட்டின் ஒரு பகுதியாக அறிவித்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வியனரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை சேப்பாக்கம் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வியனரசு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டின் சென்னை உட்பட 12 மாநகராட்சிகளை உள்ளடக்கிய 32 மாவட்டங்களில் வாழும் 5 கோடி தமிழ் மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும், சுமார் 24 லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்களுக்கு பாசன நீர் ஆதாரமாகவும் விளங்கும் காவிரி நீர் உரிமையை மீட்டெடுக்க வேண்டிய கட்டாய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக அரசு மேகதாது என்ற இடத்தில் அணையைக் கட்டி, காவிரியின் உபரி நீர் தமிழ்நாட்டில் கடலில் கலப்பதைத் தடுத்து நிறுத்தி, கர்நாடகாவிற்கு குடிநீர் வழங்கி, மீதமுள்ள தண்ணீரை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்குவோம் என்ற உண்மைக்குப் புறம்பான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேகதாது இடத்தில் அணை கட்டுவதற்கான வரைவு திட்ட அறிக்கையைத் தயாரித்து மத்திய அரசிடம் வழங்கியதுடன், அதற்கான ஒப்புதலைக் கோரி தொடர் முயற்சிகளையும் கர்நாடக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் இன்றளவும் நிலுவையில் உள்ளது. மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக, தவெக தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க நடவடிக்கை” எனக் கூறினார்.
மேலும், “காவிரி ஆறு தமிழகம் நோக்கிப் பயணிக்கத் தொடங்கும் வழியில் உள்ள ஆடுதாண்டி பகுதியே மேகதாது பகுதி ஆகும். இவ்விடத்திலிருந்து 500 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள காளி கோயிலில் இருந்தே தமிழ்நாட்டின் எல்லை தொடங்குகிறது. காவிரி ஆற்றின் இடது கரை முழுவதும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வன எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியாகும்.
மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் காவிரியின் ஒரு சொட்டு நீரும் தமிழ்நாட்டிற்கு வராமல் தடுத்து விட முடியும் என்ற கர்நாடக அரசின் சட்டவிரோதப் போக்குகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமானால், மேகதாது பகுதியில் அமைந்துள்ள காளி கோவில் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வழிபாட்டுத் தலமாக இருப்பதையும், 1956-ஆம் ஆண்டு மொழிவழி மாநிலப் பிரிவினையின் போது முறையான எல்லைக் கோடுகள் வகுக்கப்படாத நிலையைச் சுட்டிக்காட்டியும், மேகதாது பகுதி தமிழ்நாட்டின் பிரிக்கப்படாத காட்டுவனப் பகுதி என எதிர்வரும் சட்டமன்றக் கூட்டத் தொடரில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
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தொடர்ந்து, “அந்தத் தீர்மானத்தை ஏற்கனவே மேகதாது அணை தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுடன் இணைத்து தமிழ்நாடு வாதாடினால், கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்தை முறியடிக்க முடியும்.
தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக ராசிமணல் அணை கட்டுமானப் பணிக்கு ஒத்த கருத்தை உருவாக்கி, அதற்கான போர் கால நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டும். அதற்காக தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள், விவசாயிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் அடங்கிய கூட்டுக் கூட்டத்தை நடத்தி ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வேண்டும் என தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறோம்” என்றார்.
மேலும், தமிழகத்தில் அதிக அளவில் தடுப்பணைகள் கட்டப்பட வேண்டும். வீணாகக் கடலில் கலக்கும் நீரைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். மாதந்தோறும் வழங்க வேண்டிய காவிரி நீரை கர்நாடக அரசு வழங்க மறுக்கிறது. இதுகுறித்து கர்நாடக அரசின் நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்நிலை கணக்குகளை அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்து கணக்கிட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.