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மதுரை ஜவ்வு மிட்டாயை ரசித்த பிரான்ஸ் நாட்டு பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள்

மதுரையில் விற்பனை செய்யப்படும் பருத்திப்பாலை பிரான்ஸ் நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அருந்தி மகிழ்ந்தனர்.

ஜவ்வு மிட்டாயை ஆர்வத்துடன் வாங்கிய பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள்
ஜவ்வு மிட்டாயை ஆர்வத்துடன் வாங்கிய பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:54 PM IST

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மதுரை: பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள், ஜவ்வு மிட்டாயால் செய்த கடிகாரத்தை கையில் அணிந்து மகிழ்ந்தனர்.

தென் தமிழகத்தில் ஆன்மீகம் மற்றும் பண்பாட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமாக மதுரை உள்ளது. இங்கு நாள்தோறும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை அடுத்து, மதுரை மக்களின் கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியல் உள்ளிட்டவையும் அவர்களை ஈர்க்கக் கூடியதாக உள்ளது.

இதுபோன்று மதுரை வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை, மதுரையின் பாரம்பரியமிக்க பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று, அவை குறித்து விளக்குவதில் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. அப்படிப்பட்ட நபர்களில் ஒருவர்தான் 'டான்சிங் கைடு' என்று அழைக்கப்படும் பிரபு.

இவர், அண்மையில் மதுரைக்கு சுற்றுலா வந்த பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளை மதுரையின் நெல்பேட்டை பகுதியில் உள்ள வாழைக்காய் மண்டி, காய்கறிச் சந்தை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று, அந்த பகுதிகளின் சிறப்புகளை எடுத்துரைத்து விளக்கினார்.

இதுகுறித்து டான்சிங் பிரபு கூறுகையில், "இந்த ஆண்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை தாமதமாக தொடங்கியுள்ளது. மதுரையில் நிலவும் அதீத வெப்பம் காரணமாக இந்த நிலை உருவாகியுள்ளது. மதுரைக்கு வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள், மீனாட்சி அம்மன் கோயில், திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு வாடிவாசல் உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்டு, பின்னர் அங்குள்ள மக்களின் கலாச்சார மரபுகளை அறிவது வழக்கமான ஒன்று.

இதேபோல் மதுரையின் சிறப்புகளை அறியும் விதமாக பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் அண்மையில் வந்தனர். அவர்களோடு உதவியாளர்களும் வந்திருந்த நிலையில், மதுரை மாநகரில் அமைந்துள்ள மேல்பேட்டை வாழைக்காய் மண்டி, காய்கறிச் சந்தை ஆகியவற்றை இன்று (ஆகஸ்டு 1) என்னுடன் உணர்ந்து ரசித்தனர்.

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அப்பகுதியில் விற்பனை செய்யப்படும் பருத்திப்பாலை அருந்தி மகிழ்ந்ததோடு, அங்கு விற்பனையாகும் வாழைப்பழங்களின் வகைகள் மற்றும் வாழை இலை குறித்தும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர். குறிப்பாக ஜவ்வு மிட்டாயால் செய்யப்பட்ட கைக்கடிகாரம், மோதிரம் ஆகியவற்றை அணிந்து அவர்கள் மகிழ்ந்தனர்.

பொதுவாக பிரான்சிலிருந்து வருகின்ற வெளிநாட்டு பயணிகள் நமது சுற்றுலா இடங்களை பார்ப்பதில் எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகின்றனரோ, அதைவிட அதிகமாக நமது பண்பாடு கலாச்சாரம் மக்கள் வாழ்வியல் ஆகியவற்றை அறிந்துக் கொள்வதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர்" என்றார்.

TAGGED:

ஜவ்வு மிட்டாய்
VISUALLY IMPAIRED TOURISTER
FRANCE TOURISTER ENJOYED MADURAI
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JAVVU MITTAI

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