சாக்கடை நீரில் கீரை சாகுபடி: மூட்டை மூட்டையாக விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுவதால் அதிர்ச்சி
உயிரோடு விளையாடும் இந்த சாக்கடைக் கீரை சாகுபடியையும், விற்பனையையும் கோவை மாநகராட்சியும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளும் உடனடியாகத் தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : November 19, 2026 at 1:18 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உக்கடத்தில் உள்ள பெரியகுளத்தில் கலக்கும் கழிவு நீரில் சுகாதாரமற்ற முறையில் பொன்னாங்கண்ணிக் கீரை சாகுபடி செய்யப்பட்டு, அறுவடை செய்து நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படும் அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
கோவை மாவட்டம் உக்கடத்தில் பெரியகுளம் என்ற பெரிய ஏரிப்பகுதி அமைந்திருக்கிறது. இந்த மிகப்பெரிய ஏரியின் கரையோரப் பகுதிகளில் மாநகராட்சியின் சாக்கடைக் கழிவுநீர் நேரடியாக தேங்கி நிற்கிறது. இந்த அசுத்தமான கழிவுநீரில் பொன்னாங்கண்ணிக் கீரை அடர்த்தியாக வளர்க்கப்பட்டு, தினந்தோறும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.
கழிவுநீரில் கீரை சாகுபடி - கோவையில் அதிர்ச்சி #CoimbatoreNews | #PublicHealth | #GreenCultivation | #ToxicGreens | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/kK4Md3cLak— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 19, 2026
அறுவடை செய்யப்படும் கீரைகளை அங்கேயே கட்டு, கட்டாகக் கட்டப்பட்டு, பெரிய மூட்டைகளில் அடைக்கப்பட்டு கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சந்தைகள் மற்றும் கடைகளுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. இவை சாக்கடை நீரில் விளைந்த கீரை என்பது தெரியாமல் பொதுமக்களும், இதனை பணம் கொடுத்து வாங்கிச் சென்று சமைத்து உண்கின்றனர்.
சாக்கடை நீரில் ரசாயனக் கழிவுகள், கன உலோகங்கள் மற்றும் மனிதக் கழிவுகள் கலந்திருப்பதால், அதில் வளரும் கீரைகளில் நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், இதனை உண்பதால், டைபாய்டு, காலரா, மஞ்சள் காமாலை போன்ற கடுமையான வயிறு சார்ந்த தொற்றுநோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல், இவ்வாறு விளைகிற கீரை உள்ளிட்ட காய்கறி வகைகளை நீண்ட காலம் சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்புகள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக எச்சரிக்கின்றனர்.
சாக்கடை நீரில் கீரை விளைவிக்கப்பட்டு, அறுவடை செய்யப்பட்டு சந்தைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிற வீடியோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன.
ஏற்கனவே உக்கடம், பெரியகுளத்தில் சாக்கடை நீர் கலப்பதை மாநகராட்சி நிர்வாகம் முழுமையாகத் தடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில், பொதுமக்களின் உயிரோடு விளையாடும் இந்த சாக்கடைக் கீரை சாகுபடியையும், விற்பனையையும் கோவை மாநகராட்சி மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனச் சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.