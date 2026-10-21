மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ரசிக்க 'விஸ்டாடோம்' ரயில் பெட்டி முன்பதிவு தொடங்கியது - டிச.20 வரை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் இயற்கை அழகை ரயில் பயணத்தின்போதே ரசிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கும் இந்த விஸ்டாடோம் பெட்டி, மதுரையில் இருந்து கேரளப் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்கு புதிய அனுபவமாக அமையும்.
Published : October 21, 2026 at 10:54 PM IST
மதுரை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அழகை ரசிப்பதற்காக, மதுரை- குருவாயூர்-மதுரை இடையே கண்ணாடி மேற்கூரை ரயில் பெட்டியில் பயணிப்பதற்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. முன்பதிவு தொடங்கியதும் இருக்கைகள் நிரம்பி, டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரை காத்திருப்போர் பட்டியல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பசுமை, உயர்ந்த மலைத்தொடர்கள், பள்ளத்தாக்குகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட இயற்கை எழிலைக் கண்டு ரசிக்கும் வகையில் மதுரை – குருவாயூர் – மதுரை விரைவு ரயிலில் 'விஸ்டாடோம்' கண்ணாடி மேற்கூரை ரயில் பெட்டி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பெட்டிக்கு பயணிகளிடம் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. முன்பதிவு தொடங்கியதும் அனைத்து இருக்கைகளும் நிரம்பியுள்ள நிலையில், டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரை காத்திருப்போர் பட்டியல் நீடிக்கிறது.
இயற்கை அழகை ரசிக்க சிறப்புப் பெட்டி
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் வழியாகச் செல்லும் மதுரை – புனலூர் – கொல்லம் ரயில் பாதை இயற்கை எழில் நிறைந்ததாகும். இந்த வழித்தடத்தில் பயணிகள் மலைகள், பசுமையான வனப்பகுதிகள், பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் நீர்நிலைகளின் அழகை ரசிக்கும் வகையில், தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டம் சார்பில், மதுரை – குருவாயூர் – மதுரை விரைவு ரயில்களில் (16327/16328) சோதனை அடிப்படையில் 'விஸ்டாடோம்' பெட்டி இணைக்க அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி முதல், 2027 ஜனவரி 16-ஆம் தேதி வரை இந்தச் சேவை வழங்கப்படுகிறது. அகன்ற கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மற்றும் கண்ணாடி மேற்கூரையைக் கொண்ட இந்தப் பெட்டியில் பயணிப்பவர்கள், ரயிலில் இருந்தபடியே இயற்கைக் காட்சிகளை விரிவாகக் கண்டு ரசிக்க முடியும்.
எந்தெந்த நாட்களில் இயக்கப்படும்?
மதுரையில் இருந்து புறப்படும் குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் வியாழன், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும், குருவாயூரில் இருந்து புறப்படும் மதுரை விரைவு ரயிலில் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளிலும் 'விஸ்டாடோம்' பெட்டி இணைக்கப்படும்.
இந்தப் பெட்டிக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு தொடங்கியதும் இருக்கைகள் அனைத்தும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்கமான முன்பதிவு காலமான 60 நாட்கள் வரையிலான அடிப்படையில், டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரையிலான பயணங்களுக்கு காத்திருப்போர் பட்டியல் உருவாகியுள்ளது.
மலைகளின் அழகைக் காணலாம்
இந்த ரயில் பயணத்தின்போது ராஜபாளையம், தென்காசி, செங்கோட்டை, புனலூர், கொல்லம், செங்கனூர், கோட்டயம், திருச்சூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைக் கடந்து செல்லும்போது இயற்கைக் காட்சிகளை ரசிக்க முடியும்.
குறிப்பாக, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் பசுமை நிறைந்த மலைத்தொடர்கள், வனப்பகுதிகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளைக் கண்ணாடி மேற்கூரை வழியாகக் காண்பது இந்தப் பெட்டியின் சிறப்பம்சமாகும்.
மதுரை கோட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்தச் சேவை, இயற்கை ஆர்வலர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு?
விஸ்டாடோம் பெட்டியில் பயணிப்பதற்கான கட்டண விவரங்கள்
மதுரை – புனலூர்: ரூ.1,010
மதுரை – கொல்லம்: ரூ.1,140
மதுரை – குருவாயூர்: ரூ.1,875
இந்தச் சேவை 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16-ஆம் தேதி வரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், பயணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான தேதிக்கான முன்பதிவை 60 நாள் முன்பதிவு காலவரம்பிற்குள் மேற்கொள்ளலாம்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் இயற்கை அழகை ரயில் பயணத்தின்போதே ரசிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கும் இந்த விஸ்டாடோம் பெட்டி, மதுரையில் இருந்து கேரளப் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்கு புதிய அனுபவமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மதுரை ரயில் நிலையத்தில் நாளை துவக்கம்
மதுரை – குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் முதல் பயணம் மதுரையில் இருந்து நாளை (அக்.22) தொடங்குகிறது. இந்த சேவையை மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் காலை 10:30 மணி அளவில் தொடங்கி வைக்கிறார். தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா முன்னிலையில் இந்நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.