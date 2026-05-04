விருகம்பாக்கம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
Published : May 4, 2026 at 3:16 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சென்னையின் விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அதிக குடியிருப்புகள் நிறைந்த தொகுதி என்றால் அது விருகம்பாக்கம் தான்.
மேலும், அதிகப்படியான நடுத்தர மற்றும் உயர் நடுத்தர மக்கள் வசிக்கக் கூடிய தொகுதியாகவும் விருகம்பாக்கம் உள்ளது. இதே போல், திரைத்துறையைச் சார்ந்த அலுவலகங்கள் அதிகம் காணப்படும் மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் வசிக்கும் தொகுதியாகவும் இது திகழ்கிறது.
இந்த தொகுதியில் 95 ஆயிரத்து 025 ஆண் வாக்காளர்கள், 1 லட்சத்து 01 ஆயிரத்து 461 பெண் வாக்காளர்கள், 50 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் என மொத்தம் 1 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 536 வாக்காளர்கள் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் உள்ளனர். இவர்களில் 75 சதவீதத்தினர் தற்போதைய தேர்தலில் வாக்களித்தனர்.
2008 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறு சீரமைப்பின்போது விருகம்பாக்கம் தொகுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் பின்பு நடைபெற்ற மூன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தேமுதிக, அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2011 ஆம் ஆண்டு தேமுதிக வேட்பாளர் பார்த்தசாரதி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை விட 18 ஆயிரத்து 367 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
பின்னர், 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் விருகை வி.என். ரவி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை 2,333 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மேலும், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா 74 ஆயிரத்து 351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை தோற்கடித்தார்.
இம்முறை விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜா, அதிமுக சார்பில் விருகை வி.என். ரவி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்தோஷ், தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் ஆர். சபரிநாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கள நிலவரம் என்ன?
தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் ஆர். சபரிநாதனும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்தோஷம் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர். விஜய்-யின் ஆதரவு வாக்குகள் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அதிகம் கிடைத்தாலும், திமுக, அதிமுக-வை தோற்கடிக்கும் அளவிலான வாக்குகளை தவெக பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா என கள நிலவரம் தெரிவிக்கின்றன.
அதே வேளையில் தவெக, நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இடையே மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டி கடுமையாக நிலவும் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்த தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக-வின் செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளதை காண முடிந்தது.
குறிப்பாக, விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக 3-ஆவது முறையாக களம் காணும் விருகை ரவி, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றிய அனுபவம் மிக்கவர்.
அதே வேளையில், திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா கடந்த தேர்தலில் 74 ஆயிரத்து 351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை தோற்கடித்தவர்.
இவ்வாறு கடும் நெருக்கடிகள் சூழ்ந்துள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார் என்பது சில மணிநேரங்களில் தெரியவரும்.