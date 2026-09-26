விருதுநகரில் சாதி பெயரில் இருந்த கிராமத்தின் பெயரை மாற்ற மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அறிவுறுத்தல்
கிராமங்களின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குதல், மறுபெயரிடுதல் தொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை அடிப்படையில் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
Published : September 26, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 'பறைசேரி' என்ற கிராமத்தின் பெயரை 'வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான்' என மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வருவாய் நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம் சார்பில், கூடுதல் தலைமைச் செயலர் மற்றும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சார்பில், விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு 25.09.2026 அன்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அந்தக் கடிதத்தில், "விருதுநகர் மாவட்டம், திருவில்லிபுத்தூர் வட்டம், பிள்ளையார்குளம் குறுவட்டம், அச்சம்தவிழ்த்தான் வருவாய் கிராமத்தில் 'பறைசேரி' என்ற உட்கடை கிராமம் உள்ளது. இந்தப் பெயர் சாதியை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் அரசு ஆவணங்கள் மற்றும் இதர அடையாள ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது.
இதையடுத்து, பறைசேரி என்ற பெயரை வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான் என மாற்றுவதற்கான முன்மொழிவுகள் ஏற்கெனவே அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் வருவாய் நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட குடியிருப்புகள், தெருக்கள் மற்றும் வருவாய் கிராமங்களின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குதல் மற்றும் மறுபெயரிடுதல் தொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த அரசாணையை எதிர்த்து பரமசிவம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்குகளைத் தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கு 23.09.2026 அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 'பறைசேரி' என்ற பெயரை வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான் என மாற்றுவது தொடர்பாக அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
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இதுதொடர்பாக, அரசு கடந்த 24.09.2026 அன்று வெளியிட்ட கடிதத்தில், மேற்கண்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 'பறைசேரி' என்ற பெயரை வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான் என பெயர் மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக, அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, மேற்கண்ட அரசின் கடிதம் மற்றும் அரசாணை ஆகியவற்றை இணைத்து, விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம் அனுப்பியுள்ளது.
அதன்படி, பறைசேரி என்ற பெயருக்குப் பதிலாக வடக்கு அச்சம்தவிழ்த்தான் என்ற பெயரை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை, அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.