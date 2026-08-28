ஆசிரியர் திட்டியதால் பள்ளி மாணவர் எடுத்த விபரீத முடிவு - விருதுநகரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
பள்ளி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பும், மனநலனும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : August 28, 2026 at 7:43 PM IST
விருதுநகர்: அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவர் விபரீத முடிவை எடுத்த சம்பவம் காரியாபட்டி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவர் கார்த்திகேயன். இவரை கடந்த ஆகஸ்ட் 25- ஆம் தேதி அன்று நோட்டில் எழுதாத காரணத்திற்காக ஆசிரியர் சுதாராணி அடித்ததாகவும், சக மாணவர்கள் முன்னிலையில் கேலி, கிண்டல் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனமுடைந்த மாணவர் கார்த்திகேயன், மீண்டும் பள்ளிக்கு சென்றால் கேலி செய்யப்படுவோம் என்று அச்சமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், மாணவர் கார்த்திகேயன் வீட்டில் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. அந்த கடிதத்தை கைப்பற்றி காவல் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அந்த கடிதத்தில், ஆசிரியர் தன்னை அடித்ததாகவும், சக மாணவர்கள் முன்பு கேலி, கிண்டல் செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தகவலறிந்து விரைந்து வந்த ஆவியூர் காவல்துறையினர், உயிரிழந்த மாணவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அப்போது சக மாணவர்களிடமும் காவல்துறையினர் விசாரித்ததாகத் தெரிகிறது.
மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம், காரியாபட்டி பகுதி மக்கள், சக மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாணவரின் உடலைப் பார்த்து பெற்றோர் கதறி அழுத காட்சி அங்கிருந்தவர்களை கண்கலங்க செய்தது.
பள்ளி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்ய வேண்டும்
இதனிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்சுழி எம்எல்ஏவுமான தங்கம் தென்னரசு தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி அருகே அரசுப் பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு மாணவன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட செய்தி மிகுந்த வேதனையையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்துகிறது.— Thangam Thenarasu-தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@TThenarasu) August 28, 2026
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், உண்மை முழுமையாக வெளிக்கொணரப்பட்டு, குழந்தைகளின்… https://t.co/cHEyPevW09
அதில், "விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி அருகே அரசுப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு மாணவன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட செய்தி மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், உண்மை முழுமையாக வெளிக்கொணரப்பட்டு, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பும், மனநலனும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்காமல் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒரு குழந்தையின் இழப்பு எந்தக் குடும்பத்திற்கும் தாங்க முடியாத துயரம். அந்த மாணவனின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.