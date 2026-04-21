விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் நீதிமன்றத்தில் சரண்: 15 நாள் நீதிமன்றக் காவல்

நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த முத்து மாணிக்கத்தை 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க விருதுநகர் முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதித்துறை நடுவர் நிஷாந்தினி உத்தரவிட்டார்.

விபத்து நடைபெற்ற இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 11:59 PM IST

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம், கட்டனார்பட்டியில் 25 பேரின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து சம்பவத்தில், தேடப்பட்டு வந்த பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் முத்துமாணிக்கம், விருதுநகர் முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இன்று(ஏப்.21) சரணடைந்தார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், கட்டனார்பட்டியில் முத்துமாணிக்கம் என்பவருக்கு சொந்தமான வனஜா பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வந்தது. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதி பெற்ற இந்த பட்டாசு ஆலையில் விடுமுறை நாளான நேற்று முன்தினம் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) 10-க்கும் மேற்பட்ட அறைகளில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். ஆலையின் முன்புறம் உள்ள வராண்டா பகுதியில் பட்டாசு உற்பத்தி மற்றும் மூலப்பொருள் கையாளும் பணிகள் நடைபெற்றதாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், மூலப்பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்ந்து திடீரென தீப்பற்றி, அடுத்த சில நொடிகளில் ஆலை முழுவதும் தீ பரவி பெரிய அளவில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பட்டாசு ஆலையில் பணியாற்றிய 25 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் 6 பேர் பலத்த காயத்துடன் விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர், மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இதனிடையே மீட்பு பணிகள் நடைபெற்ற போது மீண்டும் அங்கு வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சில மீட்பு படை வீரர்கள் காயமடைந்தனர். அவர்களும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இதையடுத்து, விபத்து நடைபெற்ற இடத்தை மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட எஸ்.பி மற்றும் மதுரை சரக டிஐஜி அபினவ் குமார் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, பட்டாசு ஆலை உரிமையார் முத்து மாணிக்கம், அவருடைய மனைவி ஈஸ்வரி ஆகியோர் ஆகியோர் தலைமறைவானார்கள். அவர்கள் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து நான்கு தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் முத்துமாணிக்கம் இன்று விருதுநகர் முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். அவரை 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதித்துறை நடுவர் நிஷாந்தினி உத்தரவிட்டார்.

