விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை விபத்து; நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க கோரி முறையீடு
பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பாக உரிய விளக்கம் பெற்று தெரிவிக்குமாறு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நீதிபதிகள் நாளைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
Published : April 20, 2026 at 10:57 PM IST
மதுரை: விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், கட்டனார்பட்டியில் முத்துமாணிக்கம் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் இயங்கி வருகிறது. இந்த பட்டாசு ஆலையில் விடுமுறை நாளான நேற்று 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். ஆலையின் முன்புற வராண்டா பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூலப்பொருள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்ந்து தீப்பற்றியதாக தெரிகிறது. அடுத்த சில நொடிகளில் ஆலை முழுவதும் தீ பரவி பெரிய அளவில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பட்டாசு ஆலையில் பணியாற்றிய 25 தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்து தொடர்பான வழக்கை, நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க கோரி, கருணாநிதி என்ற வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முறையீடு செய்தார்.
அந்த மனு, நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வில் பரிசீலனைக்கு முன்வைக்கப்பட்டது. அப்போது, "தேர்தல் காலம் என்பதால் யாரும் அப்பகுதிக்கு சென்று பார்க்கவில்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடும் வழங்கப்படவில்லை" என வழக்கறிஞர் கருணாநிதி தெரிவித்தார்.
அதற்கு, "ஏற்கனவே இது தொடர்பான வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் அரசுக்கு பதில் அளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சரியான வழிகாட்டுதல்கள் தேவை. ஏன் இழப்பீடு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளது. முதன்மைச் செயலர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து விளக்கம் பெற்று பதில் தெரிவிக்க கால அவகாசம் வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதையடுத்து நீதிபதிகள், "பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பாக உரிய விளக்கம் பெற்று தெரிவிக்க அரசு தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை செவ்வாய்க்கிழமைக்கு (ஏப்.21) ஒத்தி வைத்தனர்.