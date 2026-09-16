முகவர் மூலம் ரஷ்யாவுக்கு சென்ற விருதுநகர் இளைஞர் அவதி - வட்டாட்சியர் விசாரணை
ரஷ்யாவில் சிக்கியுள்ள விருதுநகர் இளைஞரை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் அயலக நலத்துறை மூலம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
Published : September 16, 2026 at 9:08 PM IST
விருதுநகர்: முகவரை நம்பி ரஷ்யாவுக்கு சென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர், தன்னை தாயகம் அழைத்துச் செல்லுமாறு வீடியோ வெளியிட்டு உருக்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை அருகே கஞ்சநாயக்கன்பட்டி பூபால் நகரைச் சேர்ந்தவர் அபினேஷ் குமார் (வயது 29). இவர் கடந்த ஐந்து மாதத்திற்கு முன்பு திருச்சியைச் சேர்ந்த பகிரதன் என்ற முகவர் மூலம் வேலைக்காக ரஷ்யா சென்றுள்ளார்.
ஆனால் அங்கு அவருக்கு வேலைக்கான விசா வழங்காமல் மாணவர் விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதும், மூன்று மாதத்தில் விசாவின் காலம் முடிவடைந்ததால் அதிகாரிகள் அவரை ரஷ்யாவை விட்டு வெளியேற சொன்னதாகவும், வேறு எங்கும் செல்ல வேண்டாம், வேறு வேலை வாங்கித் தருகிறேன் என பகிரதன் நம்பிக்கை அளித்தாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காக, ரூபாய் 5 லட்சம் பணத்தையும் அபினேஷ் குமாரிடம் முகவர் பெற்றுள்ளார்.
இந்த சூழலில், ரஷ்ய அதிகாரிகள் தன்னை பெயர் மற்றும் அடையாளத்தை மாற்றி ரஷ்ய ராணுவத்தில் சேர்த்துவிட்டுள்ளதாக அபினேஷ் குமார் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில், "தன்னுடன் சேர்த்து மொத்தம் நான்கு பேர் இதுபோன்று ரஷ்ய ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்; திருச்சியைச் சேர்ந்த பகிரதன், அவரது அண்ணன் அருண் ஆகியோர் தங்களை ஏமாற்றியுள்ளனர். கேட்டதற்கு, ' உங்களால் முடிந்ததை பார்த்துக் கொள்ளுங்க' என கூறுகிறார்கள்" எனவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இளைஞரின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற வட்டாட்சியர் மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் அவரது பெற்றோரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அத்துடன், விரைவில் ரஷ்யாவில் சிக்கியுள்ள இளைஞரை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் அயலக நலத்துறை மூலம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர்.
இந்த சம்பவம், விருதுநகர் மாவட்ட மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.