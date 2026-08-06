கோவையில் பைக்கை ஓட்டிக்கொண்டே லேப்டாப் பயன்படுத்திய நபர் - விபரீத பயண வீடியோ வைரல்
வண்டியின் பதிவு எண்ணை கொண்டு அந்த இளைஞரை விரைவில் கண்டுபிடித்து இது தொடர்பான வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்று கோவை போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : August 6, 2026 at 7:45 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை - திருச்சி சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டே டேங்க் கவரில் லேப்டாப்பை வைத்து பயன்படுத்தியபடி சென்ற நபரின் விபரீத வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த திருச்சி சாலையில், நேற்றிரவு (ஆகஸ்ட் 5) ராமநாதபுரத்திலிருந்து சிங்காநல்லூர் நோக்கி இருசக்கர வாகனம் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த வாகனத்தை ஓட்டிச்சென்ற இளைஞர், ஒரு கையால் பைக்கின் ஹேண்டில்பாரைப் பிடித்தபடி, மற்றொரு கையால் பைக்கின் பெட்ரோல் டேங்க் கவரின் மேல் வைத்திருந்த லேப்டாப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டே ஆபத்தான முறையில் பயணித்துள்ளார்.
இரவு நேரத்தில் அதிகளவில் வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருந்த போதிலும், சிறிதும் அச்சமின்றித் தனது கவனம் முழுவதையும் லேப்டாப் திரையிலேயே வைத்துக்கொண்டு அவர் பைக்கை இயக்கியுள்ளார். இதை சாலையில் சென்ற பிற பயணிகள் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில், அந்த நபரின் செயலை தங்களது செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளனர்.
அந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், இந்த பதிவைப் பார்த்து சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர். வேலை எவ்வளவு அழுத்தம் இருந்தாலும், சொந்த உயிருக்கும்; சாலையில் செல்லும் மற்றவர்களின் உயிருக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இவ்வாறு செயல்படுவது முற்றிலும் கண்டிக்கத்தக்கது எனப் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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இதுகுறித்து போக்குவரத்து காவல்துறையிடம் கேட்டபோது, “எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் திருச்சி சாலையில் லேப்டாப்பை பார்த்தபடி இளைஞர் ஒருவர் செல்லும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை தொடர்ந்து அந்த நபரை அடையாளம் காண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வண்டியின் பதிவு எண்ணை கொண்டு அந்த இளைஞரை விரைவில் கண்டுபிடித்து இது தொடர்பான வழக்கு பதிவு செய்யப்படும்.
இதுபோன்று அஜாக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டுவதால், அவர்கள் விபத்தில் சிக்குவது மட்டுமல்லாமல், சாலையில் பயணிக்கும் பிற அப்பாவிகளும் விபத்தில் சிக்கும் சூழல் உள்ளது. பெரும்பாலானோர் செல்போனில் பேசியபடியும், செல்போனை பார்த்தபடியும் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை இயக்குவது அதிகமாகிக்கொண்டே போகிறது.
அவர்களை கண்டறியும் பட்சத்தில் உடனுக்குடன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த இளைஞரும் அடையாளம் காணப்பட்டவுடன் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தனர்.