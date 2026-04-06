தந்தைக்காக தொகுதியை விட்டுக்கொடுத்த தனயன்; அமைச்சர் காந்திக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

தந்தைக்காக தொகுதியை விட்டுக்கொடுத்த தனயன்; அமைச்சர் காந்திக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
கடந்த 29ஆம் தேதி திமுக தலைமை வெளியிட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் அமைச்சர் காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது
Published : April 6, 2026 at 12:53 PM IST
வேலூர்: ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அமைச்சர் ஆர்.காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி, தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை தந்தைக்காக விட்டுக்கொடுத்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஆற்காடு, ராணிப்பேட்டை தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிடுகிறது. சோளிங்கர் மற்றும் அரக்கோணம் தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி கடந்த 29ஆம் தேதி திமுக தலைமை வெளியிட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் அமைச்சர் காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் அறிவிப்பு வெளியான பின்னரும், கடந்த 9 நாட்களாக அந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் தேர்தல் பணிகள் எதுவும் தீவிரமாக நடைபெறவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இறுதி நாளான இன்று (ஏப்.6), வினோத் காந்தி தமக்கான "B" படிவம் தன்னிடம் இல்லை என்றும், அது தனது தந்தையிடம் இருப்பதால் அவர் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியானது.
I express my heartfelt gratitude to Thalaivar and Brother Udhayanidhi Stalin for reposing their trust in me and offering me the invaluable opportunity to contest in the 2026 Assembly elections from the Ranipet constituency.— Vinod Gandhi - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@VGRanipet) April 6, 2026
However, considering my father’s strong desire to… pic.twitter.com/y1VhKeUImd
மேலும், இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில், ”2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்து, என் மீது நம்பிக்கை வைத்து தேர்ந்தெடுத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும், எனது இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆனால், என் தந்தையார் மீண்டும் போட்டியிடும் விருப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த வாய்ப்பை அவருக்கு மரியாதையுடன் ஒப்படைக்க முடிவு செய்துள்ளேன். என்னை உறுதியாக ஆதரித்து, நம்பிக்கை அளித்த அனைத்து ஆதரவாளர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்னும் நீண்ட வாழ்க்கை முன் உள்ளது என்பதில் உற்சாகத்துடன், சேவை செய்து சாதிக்க நான் உறுதியுடன் இருக்கிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தந்தையின் விருப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகும் வாய்ப்பை மகன் விட்டுக் கொடுத்துள்ள நிலையில், ராணிப்பேட்டை வேட்பாளர் குறித்து திமுக தலைமையில் இருந்து எந்தவித அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இதனால் ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுகவின் இறுதி வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.